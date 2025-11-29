¡Toluca Avanza a Semifinales! Este Podría Ser su Próximo Rival en la Liguilla

Ya tenemos a dos de los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2025 en la Liga MX. Luego de haber conseguido un triunfo de 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final, el Toluca recibió a los Bravos de Juárez en el Estadio Nemesio Diez para el juego de vuelta, el cual obligaba al cuadro fronterizo a marcar dos goles para evitar la eliminación a manos del actual campeón del futbol mexicano.

Toluca fue el mejor equipo durante la fase regular del certamen, pues los pupilos de Antonio Mohamed consiguieron sumar un total de 37 puntos en 17 jornadas. Además, los Diablos fueron la mejor ofensiva al anotar 43 goles y solamente permitieron 18 tantos.

¿Quién ganó el Toluca vs Juárez de los Cuartos de Final de la Liga MX 2025?

El partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 entre Toluca y Juárez terminó con un empate sin goles. Los Diablos consiguieron dejar en cero a los Bravos y, gracias a eso, sellaron su boleto a las semifinales del certamen. Este resultado deja eliminado al equipo fronterizo, el cual fue una de las grandes sorpresas de la Liga MX.

¿Contra quién jugará Toluca en las semifinales del Apertura 2025?

Aunque ya están clasificados a las semifinales del Torneo Apertura 2025, los Diablos del Toluca aún no conocen al club que deberán enfrentar en dicha instancia. Sin embargo, uno de sus posibles rivales es el equipo de los Xolos de Tijuana. El conjunto que cuenta con Gilberto Mora en sus filas venció 3-1 a Tigres en el partido de ida y tiene una buena ventaja de cara al duelo de vuelta.

En caso de que Tijuana se clasifique a semifinales de la Liga MX, se enfrentarán a Toluca en esta ronda de la competencia.

