¿El Cruz Azul vs Chivas se Puede Ver Gratis? Horario del Partido de Vuelta de Cuartos de Final

El futbol mexicano entró a su etapa de mayor emoción con la Liguilla del Apertura 2025 y aquí te decimos a qué hora juega Cruz Azul vs Chivas y también en dónde ver el partido de este domingo 30 de noviembre. El juego de ida terminó empatado sin goles, por lo que este compromiso será definitivo para el futuro de ambos clubes en el certamen. Por esa razón te dejamos el horario de inicio y qué canal pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX.

¿A qué hora es el partido de Cruz Azul vs Chivas por la Vuelta de Cuartos de Final Liga MX 2025?

Cruz Azul recibirá a Chivas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario este domingo 30 de noviembre. Este partido comenzará a las 7:00 pm (tiempo del centro de México). Recordemos que el conjunto celeste tiene una ligera ventaja, no solamente por ser local, sino que además puede clasificar a las semifinales con un empate y por supuesto, con un triunfo. Esto se debe a que La Máquina finalizó la fase regular del torneo en mejor posición que el Rebaño.

Por su parte, a las Chivas únicamente les vale el triunfo para avanzar. Cualquier resultado los dejaría eliminados.

¿El partido Cruz Azul vs Chivas se puede ver gratis?

Afortunadamente y a diferencia de lo que sucedió en el partido de ida, en esta ocasión el partido Cruz Azul vs Chivas sí se podrá ver en televisión abierta y totalmente en vivo. Podrás seguir este compromiso a través de la señal de Canal 5 y también de TUDN. Además, vía streaming, este partido se podrá ver en ViX Premium.

