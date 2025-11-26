¿El Chivas vs Cruz Azul se Puede Ver Gratis Mañana? Horario del Partido de Ida Liga MX 2025

Llegamos al momento más emocionante del futbol mexicano, y si aún no sabes a qué hora juega Chivas vs Cruz Azul ni dónde ver el partido mañana, acá te decimos el horario de inicio y si algún canal pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla Liga MX Apertura 2025.

Desde que terminó el Play-In, en una nota te dijimos cómo quedó la Liguilla del futbol mexicano y las fechas y horario de todos los partidos de Cuartos de Final de la Liga MX 2025. De igual forma, te mostramos cómo quedó el juego de Juárez vs Toluca hoy.

¿A qué hora es el partido de Chivas vs Cruz Azul por la Ida de Cuartos de Final Liga MX 2025?

El juego del Guadalajara contra el Cruz Azul ya tiene horario definido. El partido se juega a las 20:07 horas (tiempo del centro de México) de este jueves 27 de noviembre. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Akron.

Para las Chivas será importante sacar un resultado positivo de este partido de Ida, pues hay que recodar que en caso de empate en el marcador global, Cruz Azul es quien avanza a Semifinales por mejor posición en la trabal general de la Liga MX Apertura 2025.

¿El partido Chivas vs Cruz Azul se puede ver gratis hoy?

Por desgracia ningún canal va a pasar la transmisión del Guadalajara vs Cruz Azul en vivo gratis, ya que la única opción para mirar el encuentro es vía online por una app de streaming.

Pero si no sabes dónde ver Chivas vs Cruz Azul en vivo online gratis, en N+ te traeremos el minuto a minuto, para que cheques cuánto va el marcador al momento del partido de Ida de Cuartos de Final de la Liga MX 2025.

