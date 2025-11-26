Despiden a Fernando Gago de Necaxa; Estos Son sus Números en Liga MX

Luego de haber dirigido a los Rayos del Necaxa durante las 17 jornadas de la fase regular en el Torneo Apertura 2025, la directiva hidrocálida tomó la decisión de despedir a Fernando Gago este miércoles 26 de noviembre, quien deja de ser el director técnico del club con efecto inmediato.

Gago, de 39 años de edad, llegó para dirigir al Necaxa en el torneo que inauguró la temporada 2025-26 del futbol mexicano, esto tras haber sido despedido de Boca Juniors en Argentina luego de solamente 30 partidos con la escuadra 'xeneize', con quienes dejó registro de 17 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

Los números de Fernando Gago con Necaxa

Fernando Gago llegó al banquillo del Necaxa rodeado de polémica, esto tras la manera en la que se dio su salida de Chivas durante su primera estancia en el futbol mexicano. Aún así, la directiva confió en él, pero luego de 20 compromisos dirigidos, tomaron la decisión de dar por terminada la relación laboral con el ex futbolista argentino.

Bajo el mando de Gago, los Rayos tuvieron marca de cinco derrotas, cinco empates y diez derrotas. Esos números dejaron al Necaxa eliminado en la primera fase de la Leagues Cup 2025, así como del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Fernando Gago y sus números en la Liga MX

Aunado a su paso como director técnico de Necaxa, Fernando Gago también dirigió a las Chivas, equipo que representó su primer aventura en el futbol mexicano. Como estratega del Rebaño Sagrado, el argentino dirigió un total de 38 partidos, registrando 17 triunfos, 9 empates y 12 descalabros.

Sin embargo, su salida del equipo rojiblanco desató algunas críticas por parte de la afición, ya que aún siendo entrenador de Chivas, rumores lo vinculaban a Boca Juniors. Fernando Gago negó que existieran negociaciones, pero días después se marchó de Guadalajara para entrenar al conjunto sudamericano.

