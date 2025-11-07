FIFA Presenta Premio de la Paz; ¿Cuándo se Anuncia al Ganador?

La FIFA ha anunciado la creación del nuevo "Premio de la Paz de la FIFA - El fútbol une al mundo". Este reconocimiento tiene como objetivo "recompensar a las personas que han tomado medidas excepcionales y extraordinarias por la paz y, al hacerlo, han unido a personas en todo el mundo", de acuerdo con el comunicado oficial del ente rector del futbol mundial.

En el comunicado se detalló que el premio se otorgará a las personas que, "a través de su compromiso inquebrantable y sus acciones especiales, han ayudado a unir a personas de todo el mundo en paz". La FIFA dio a conocer que el galardón se otorgará anualmente y que la primera entrega será presentada por el presidente del organismo, Gianni Infantino, el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en el marco del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ en Washington DC.

¿Puede Donald Trump ganar el Premio de la Paz FIFA?

LA FIFA no dio detalles sobre los nominados para ganar el Premio de la Paz, ni tampoco sobre los criterios para elegir a la persona ganadora. Sin embargo, ha surgido la especulación sobre si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ser el primer acreedor de este reconocimiento, esto derivado de la relación que ha forjado con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

En ese sentido, Infantino fue uno de los personajes que apoyó públicamente la candidatura de Trump para el Premio Nobel de la Paz, al escribir en su cuenta de Instagram que el mandatario estadounidense "definitivamente" merecía ganarlo, debido a sus esfuerzos para lograr un acuerdo de paz en Gaza.

Sin embargo, al ser cuestionado el pasado miércoles 5 de noviembre sobre la posibilidad de que Trump sea el ganador del Premio de la Paz FIFA, Infantino se limitó a responder: "El 5 de diciembre lo sabrán".

