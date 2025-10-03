"La FIFA No Puede Solucionar los Problemas Geopolíticos", Infantino Sobre el Conflicto en Gaza

El pasado jueves 2 de octubre se reunió el Consejo de la FIFA en Zúrich, Suiza, donde el presidente del máximo organismo rector del futbol mundial, Gianni Infantino, habló sobre los conflictos geopolíticos existentes en el mundo, en especial el que se vive en Gaza.

Ante las recientes peticiones mundiales de excluir a Israel de las competiciones FIFA, Infantino mencionó que el organismo que él preside "tiene el compromiso de utilizar el poder del futbol para unir a las personas en un mundo dividido". Además, expresó su " gran pesar por quienes están sufriendo en los numerosos conflictos que existen actualmente en el mundo".

" El mensaje más importante que el fútbol puede transmitir en estos momentos es el de conseguir la paz y la unidad" -Gianni Infantino, presidente de la FIFA

¿Vetará la FIFA a Israel de sus competiciones?

En el marco de la reunión del Consejo de la FIFA, Gianni Infantino mencionó que la FIFA " no puede solucionar los problemas geopolíticos, pero puede y debe fomentar el futbol en todo el mundo mediante sus valores intrínsecos de unidad, educación, cultura y solidaridad".

Si bien no mencionó a la selección israelí, de momento no hay un indicativo de que se les vaya a prohibir participar en las Eliminatorias Mundialistas. En ese sentido, se tiene previsto que durante la fecha FIFA de octubre, el combinado de Israel se enfrente a Noruega y a Italia.

Incluso previo a que el Consejo de la FIFA se reuniera, el vicepresidente del organismo, Victor Montagliani, había asegurado que el tema de la participación de Israel en competiciones oficiales, no iba a ser tratado. Al respecto, argumentó que esa sería una decisión de la UEFA. "Israel es su miembro y tienen que lidiar ellos con eso. Respeto no sólo el proceso, también su decisión", explicó el 1 de octubre en la Leaders Sports Business de Londres.

UEFA aún estaría analizando excluir a los clubes de Israel

De acuerdo con la agencia The Associated Press, la UEFA sí está considerando la posibilidad de suspender a la federación israelí de todos sus torneos (UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA Conference League). La información explica que el organismo rector del futbol europeo estaría proponiendo una votación para que ningún club de Israel pueda participar en las competiciones mencionadas.

Rusia sí fue vetada por FIFA y UEFA

Como antecedente de una posible exclusión de la Federación Israelí de Futbol, al menos por parte de la UEFA, se encuentra el caso de Rusia. Desde 2022, cuando comenzó el conflicto armado contra Ucrania, ambos organismos (FIFA y UEFA) decidieron suspender a los clubes y a las selecciones de ese país, de todas sus competiciones.

Esta decisión impidió que la selección rusa jugara e Repechaje para el Mundial de Qatar 2022.

