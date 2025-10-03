Lamine Yamal Se Vuelve a Lesionar, ¿Cuánto Tiempo Estará Sin Jugar?

Malas noticias para el FC Barcelona y para la selección nacional de España, pues Lamine Yamal ha sufrido una recaída en la lesión que lo había tenido apartado durante las últimas semanas. La joven figura, que se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo, se perdió cuatro partidos de su club debido a molestias en la zona púbica y reapareció recién ante el Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League el pasado 1 de octubre.

Lamine Yamal disputó todo el compromiso ante el PSG, mismo que su club perdió por marcador de 1-2, lo cual hacía pensar que las molestias habían quedado atrás para el futbolista español. Sin embargo, este viernes 3 de octubre el Barça emitió un comunicado en el cual informaron que "las molestias en el pubis que arrastra el jugador han reaparecido".

¿Cuánto tiempo se perderá Lamine Yamal por la lesión?

De acuerdo con el club blaugrana, Lamine Yamal estará sin jugar entre 2 y 3 semanas. De esta manera, se confirma que el jugador de apenas 18 años de edad no asistirá a la fecha FIFA de octubre con España. También se dio a conocer que no podrá tener actividad con su club para el juego que los enfrentará al Sevilla el próximo domingo 5 de octubre.

Esta noticia se da apenas unas horas después de que se anunciara la lista de convocados de la selección española, en la cual aparecía el nombre de Lamine. En ese sentido, cabe recordar que Luis de la Fuente, entrenador del combinado español, ha tenido intercambios de declaraciones con Hansi Flick, estratega del Barça, luego de que el alemán insinuara que su gran estrella había jugado lesionado en los partidos ante Bulgaria y Turquía a principios de septiembre.

