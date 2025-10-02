Filtran Posibles Precios Para los Boletos del Mundial 2026, ¿Cuánto Costarían?

Estamos a poco menos de ocho meses para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ y poco a poco se comienzan a revelar más y más detalles alrededor del evento. Hace algunas semanas, la FIFA dio a conocer que la primera fase de venta de boletos tendría costos para la fase de grupos que irían desde los 60 dólares (mil 200 pesos mexicanos, aproximadamente), en lo que califico como " una opción accesible para vivir el sueño mundialista".

Sin embargo, el medio The Athletic ha filtrado los que serían los costos de los boletos de diversas categorías e instancias del torneo, incluida la gran final que se disputará en Nueva Jersey.

¿Cuánto costarían los boletos para el Mundial 2026?

De acuerdo con la fuente antes mencionada, para el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México (oficialmente Estadio Banorte y antes Estadio Azteca), los boletos tendrán un costo que irá desde 370 hasta los mil 825 dólares, es decir entre 7 mil 400 y hasta los 36 mil 500 pesos mexicanos, aproximadamente.

El boleto más barato para el partido inaugural en Canadá tendría un costo de 355 dólares (7 mil 100 pesos, aproximadamente), mientras que el más caro oscilaría los mil 745 (34 mil 900 pesos, aproximadamente). Para el primer juego en territorio estadounidense el boleto más costoso rondaría los 2 mil 735 dólares (54 mil 700 pesos, aproximadamente) y el más barato costaría 560 dólares (11 mil 200 pesos, aproximadamente).

Las entradas para la fase de grupos, dependiendo la categoría del boleto, estarían entre los 60 y los 140 dólares ( mil 200 y 2 mil 800 pesos aproximadamente) los más baratos, hasta cantidades entre 345 y 805 dólares (6 mil 900 y 16 mil 100 pesos, aproximadamente) los más costosos.

The Athletic también filtró los costos para el partido por el tercer lugar y para la gran final del Mundial 2026. Para el juego que definirá a la selección campeona del mundo, los boletos costarían entre 2 mil 30 dólares (40 mil 600 pesos aproximadamente), hasta los 6 mil 370 dólares (127 mil 400 pesos, aproximadamente).

