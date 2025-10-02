Rodrigo Huescas Se Pierde la Temporada Por Lesión, ¿Podrá Llegar al Mundial 2026?

Terribles noticias para Rodrigo Huescas, ya que este miércoles 2 de octubre se ha confirmado la gravedad de la lesión que sufrió durante el partido de la segunda jornada de la UEFA Champions League. El lateral mexicano tuvo que abandonar el terreno de juego apenas trece minutos después de que comenzó el encuentro entre su club, FC Copenhague, y el Qarabag Agdam.

Las primeras impresiones de la lesión no eran alentadoras, pues Huescas ni siquiera pudo salir de la cancha por su propio pie. Ademas, después del partido su entrenador ,Jacob Neestrup, compartió que a falta de una confirmación oficial por parte del cuerpo médico, esperaban una lesión que lo mantendría alejado de toda actividad futbolística por un largo período.

Rodrigo Huescas tendrá que ser operado

Este 2 de octubre el FC Copenhague hizo oficial lo que ya se temía: Rodrigo Huescas se perderá el resto de la temporada 2025/26. El futbolista mexicano tendrá que ser operado de la rodilla derecha, por lo cual "enfrenta un largo proceso de recuperación".

La noticia fue lamentada por Neestrup, quien señaló la importancia que Huescas estaba teniendo con el conjunto danés. "Estamos realmente tristes en nombre de Rodrigo. Se necesita una mentalidad fuerte para volver de algo como esto, y lo apoyaremos en cada paso del camino", expresó el estratega.

¿Puede Rodrigo Huescas llegar al Mundial 2026?

De momento no hay una fecha estimada para que Rodrigo Huescas vuelva a jugar, pero lo que es seguro es que no lo hará durante la temporada 2025/26 con el FC Copenhague. Sin embargo, las declaraciones de su entrenador luego de darse a conocer la gravedad de su lesión, hacen pensar que quizá su presencia en la próxima Copa del Mundo, esté en serio riesgo.

"(Rodrigo Huescas) estaba mirando hacia adelante a una Copa del Mundo en casa en México el próximo verano, si hubiera continuado con sus fuertes actuaciones" -Jacob Neestrup, DT del FC Copenhague

