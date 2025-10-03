¿Cuándo Compite Donovan Carrillo? Comienza su Preparación Para los Olímpicos de Invierno 2026

El pasado 21 de septiembre, Donovan Carrillo obtuvo el tercer lugar en el Clasificatorio Olímpico Beijing 2025 y, con ello, su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026. Ahora, el patinador artístico mexicano comenzará su gira de preparación de cara a la justa olímpica invernal y este viernes 3 de octubre presentó su planeación al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco.

Carrillo, de 25 años de edad, asistirá a tres competencias para prepararse y llegar de la mejor manera a Milán Cortina 2026. La primera de ellas se llevará a cabo en Georgia, país al que viajará el próximo 6 de octubre.

¿Cuándo vuelve a competir Donovan Carrillo?

Donovan Carrillo, quien hizo historia al convertirse en el primer patinador artístico mexicano en llegar a una final olímpica en 2022, competirá en el Trofeo Trialeti de la Serie Challenger de Patinaje Artístico ISU 2025, que se realizará en la ciudad de Tiflis, Georgia, del 8 al 11 de octubre.

El atleta también compartió que tendrá " una competencia en Budapest, a principios de diciembre, posteriormente ya en enero, cerca de los Juegos Olímpicos está el Campeonato de los Cuatro Continentes en Beijing".

Donovan Carrillo resaltó la importancia de la medalla de Bronce en Beijing

Luego de no haber tenido el rendimiento esperado en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Sobre Hielo Boston 2025, Carrillo volvió a mostrar su talento en Beijing, donde se llevó la medalla de bronce, además del boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026.

" Esta medalla representa muchísimo, representa todo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, significa que después del Campeonato Mundial, donde se vino un trago amargo, le supe dar la vuelta a la situación y yo creo que ese es el mejor mensaje de toda esta experiencia, el seguir creyendo en mí, porque, aunque las cosas no salieron como yo tenía planeado en el Mundial, nunca dejé de confiar en mí y en que iba a clasificar a los Juegos Olímpicos", dijo el patinador.

