¿Cuándo y en Dónde Ver México vs Marruecos? Por el Pase a la Siguiente Ronda del Mundial Sub-20

Resta únicamente una jornada en la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile y la Selección Mexicana de la categoría depende de sí misma para avanzar a la siguiente instancia del torneo. Sin embargo, el partido de México vs Marruecos será la clave para definir si la escuadra tricolor se mete a la ronda de eliminación directa.

México no conoce la derrota en lo que va del torneo, pues registra dos empates en sus primeros dos compromisos del Grupo C. El primer partido del equipo dirigido por Eduardo Arce se dio ante Brasil, mientras que el segundo los enfrentó a España y ambos cotejos finalizaron con marcador de 2-2. Ahora la escuadra nacional mexicana se juega su boleto a Octavos de Final en el tercer y último juego de esta primera fase.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Marruecos del Mundial Sub-20?

El partido de México ante Marruecos, correspondiente a la tercera fecha de la Fase de Grupos, está programado para jugarse este sábado 4 de octubre en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Elías Figueroa Brander.

La transmisión de este juego clave la podrás seguir totalmente en vivo a través de la señal de Canal 9, TUDN y ViX.

¿Qué necesita México para avanzar en el Mundial Sub-20?

Si bien es cierto que México no ha perdido en lo que va del Mundial Sub-20, tampoco ha logrado ganar ya que registra dos empates. Sin embargo, si el combinado mexicano quiere asegurar su boleto a los Octavos de Final sin depender de otros resultados, debe derrotar a Marruecos por cualquier marcador.

La dificultad de esto recae no sólo en que la Selección Mexicana no ha podido ganar, sino también en que el conjunto marroquí marcha con paso perfecto tras vencer a Brasil y España.

En caso de que México empate con Marruecos, debe esperar un empate entre Brasil y España, mientras que si llega a perder, dependerá de otros resultados para clasificar.

