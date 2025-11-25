Empresa del Padre de Neymar Compra la Marca Pelé, que Gestiona Imagen de Leyenda del Futbol

La empresa NR Sports, dirigida por el padre de Neymar Jr., hizo oficial este martes 25 de noviembre de 2025 la compra de la marca Pelé, con lo que la gestión de la imagen del mayor ídolo del futbol brasileño regresa al país que lo vio nacer.

Video relacionado: Esta es la Habitación en CDMX donde Pelé Estuvo Antes de la Final del Mundial 1970

La operación fue formalizada tras una negociación con la agencia estadounidense Sport 10, que hasta ahora tenía los derechos de explotación de los productos relacionados con el "Rey del Futbol".

Video. Camiseta que Usó Pelé se Vende en 135 Mil Dólares

La ceremonia en la que fue formalizada la repatriación de la marca tuvo lugar en el Museo Pelé, en la ciudad de Santos, en el litoral de Sao Paulo, y contó con la presencia de una de las hijas de 'o Rei' y de exjugadores del Santos como Pepe, Clodoaldo y Edu, aunque no estuvo Neymar Jr., pero esto dijo en el evento el padre de Neymar.

Aunque Edinho, el hijo de Pelé, tenía el objetivo de recuperar la marca de su padre, no lo consiguió; se estima que genera ingresos por 10 millones de dólares al año.

La empresa NR Sports, del padre de Neymar, anunció que compró los derechos de la icónica marca del “Rey” Pelé, el fallecido tricampeón mundial de futbol. La negociación ascendió a 18 millones de dólares, según reportes publicados por medios brasileños.



"Estamos orgullosos (...)… pic.twitter.com/831KawvPnI — NMás (@nmas) November 26, 2025

Devolver su marca a Brasil es regresar un pedazo de nuestra propia identidad

¿Qué negocios incluye la marca Pelé?

El negocio incluye todos los derechos globales de gestión, licenciamiento y protección de la marca Pelé, desde el nombre y la firma hasta imágenes icónicas como "la bicicleta".

Los nuevos gestores anunciaron el desarrollo de una nueva fase de la marca, que incluye proyectos educativos, culturales y comerciales destinados a mantener vivo el legado del astro para las próximas generaciones.

Con la creación de "Pelé Brand Brasil" comienza una etapa en la que el legado de Pelé deja de ser únicamente un símbolo del pasado para convertirse en motor de proyectos sociales y culturales, afirmaron.

El plan asimismo establece alianzas con Santos y acciones que expandan su influencia en la vida deportiva.

¿Cuánto costó la compra de la marca Pelé?

Aunque no fueron revelados los valores de la marca, que según dijo el padre de Neymar es "invaluable", medios locales señalan que el valor del negocio fue de unos 42 millones de reales (7.9 millones de dólares aproximadamente).

La marca Pelé fue vendida por primera vez en 2005 a la agencia brasileña Prime y posteriormente transferida en 2012 a Sport 10, dirigida por el británico Paul Kemsley.

¿Quién fue Pelé?

Edson Arantes do Nascimento, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, murió el 29 de diciembre de 2022 a los 82 años, debido a las complicaciones del cáncer que padecía.

Pelé es el único jugador en activo o retirado que ha ganado tres mundiales de fútbol, los de 1958, 1962 y 1970.

El delantero hizo prácticamente toda su carrera con el Santos, club del litoral de São Paulo con el que ganó 48 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores, antes de emigrar al Cosmos de Nueva York, una breve etapa en el final de su carrera en la que intentó popularizar el fútbol en Estados Unidos.

El eterno "10" marcó 1.283 goles a lo largo de su carrera profesional, lo que le valió un premio Guinness, incluyendo 757 tantos en partidos oficiales, los únicos reconocidos por la FIFA.

Con la Canarinha sumó 95 tantos, de ellos 77 en partidos contra otras selecciones nacionales, este último récord, solo igualado en Brasil por Neymar.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

