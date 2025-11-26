¿Neymar se Queda sin Mundial? Una Nueva Lesión lo Marginaría del Cierre de 2025

El panorama en Vila Belmiro volvió a oscurecerse. Neymar, el fichaje más mediático del Santos en años, nuevamente deberá detener su actividad por una lesión que lo alejará de las canchas durante lo que resta de 2025. Esta nueva molestia en su rodilla —detectada tras estudios realizados durante la semana— deja al equipo sin su figura en la etapa más crítica del torneo, en medio de una batalla directa por evitar caer a la Serie B.

El cuadro paulista encara las últimas tres jornadas en zona de descenso y sin margen de error. Los duelos ante Sport Recife, Juventude y Cruzeiro definirán su destino, y la ausencia de su referente ofensivo complica todavía más un escenario ya apretado.

Notica relacionada: Encienden la Llama Olímpica Rumbo a Juegos de Invierno 2026: Inicia Así Su Viaje a Italia

Video: "Los Paralelismos Son Múltiples Entre Neymar y Yamal": Marion Reimers

La ilusión del regreso de Neymar al club que lo formó se ha visto opacada por constantes problemas físicos. Desde su retorno, el delantero no ha logrado una racha estable: apenas unos pocos partidos consecutivos antes de volver a ser apartado. Esta última lesión se suma a una cadena que ha impedido que tome ritmo y que lo ha dejado sin continuidad en un momento donde el Santos necesitaba liderazgo futbolístico.

El conjunto paulista vive un cierre de campeonato dramático. Actualmente está en zona de descenso y apenas un punto lo separa de salir de ella, por lo que los tres partidos restantes serán decisivos para definir su destino.

¿Neymar podría perderse el Mundial?

Mientras tanto, el técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, ha mantenido su postura firme: para llegar al Mundial se necesita más que talento. El estratega ha sido claro al señalar que Neymar debe demostrar que puede mantenerse en condiciones óptimas durante los próximos meses si quiere formar parte de la convocatoria final rumbo a 2026.

La nueva lesión, por tanto, vuelve a poner en riesgo su presencia en la gran cita. El tiempo corre y el margen se reduce.

Historias destacadas: