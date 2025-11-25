¿Contra Quién Jugaría México en Partido Inaugural del Mundial 2026? Estos Son Posibles Rivales

La Selección Mexicana inaugurará una Copa del Mundo por tercera vez en la historia. El 11 de junio de de 2026 México abrirá el Mundial más grande de todos los tiempos y, gracias a que la FIFA dio a conocer el procedimiento con el que se realizará el sorteo para la fase de grupos, ya sabe qué equipos podría enfrentar en ese partido inaugural.

México, al ser uno de los países anfitriones, será cabeza de serie y será asignado al Grupo A. Además, el procedimiento del sorteo establece que en la fase de grupos no se podrán enfrentar selecciones de la misma confederación (a excepción de UEFA, que al tener 16 plazas y solamente haber 12 grupos, podría tener hasta dos equipos por grupo).

Los posibles rivales de México para el partido inaugural del Mundial 2026

Se ha confirmado que el rival de la Selección Mexicana para el partido inaugural del Mundial 2026, saldrá del bombo 3. En ese bombo hay un total de doce equipos, de los cuales once tienen posibilidades de enfrentar a México en el Estadio Ciudad de México el 11 de junio de 2026. Solamente Panamá, que está en dicho bombo pero que comparte confederación con el Tricolor, está descartado.

Estos son los posibles rivales de México para el partido inaugural:

Noruega

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudí

Sudáfrica

