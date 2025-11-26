Este miércoles 26 de noviembre de 2025, durante una ceremonia en la antigua Olimpia en Grecia, fue encendida oficialmente la llama sagrada de los Juegos Olímpicos de Inverno de Milán-Cortina 2026.

Momentos después de la emotiva ceremonia, comenzó la carrera de relevos de 63 días para llevar el fuego hasta Italia.

Encendido de la Antorcha Olímpica

El encendido de la llama —que desde 1936 se celebra en las ruinas de Olimpia antes de cada edición de los Juegos Olímpicos de invierno y verano— se llevó a cabo esta ocasión en el interior del museo arqueológico del histórico recinto donde nacieron los Juegos hace 2 mil 800 años, debido al mal tiempo.

La actriz griega Mary Miná, en su papel de Gran Sacerdotisa de Olimpia, fue la encargada de encender la antorcha olímpica.

"Apolo, dios del sol y del ideal de la luz, enviaste tus rayos y encendiste la llama sagrada para la ciudades hospitalarias de Milán y Cortina", exclamó, rodeada de otras sacerdotisas y vírgenes vestales.

La tradicional ceremonia propone una conexión entre los Juegos de la Antigüedad, nacidos en Olimpia en el año 776 a.C., y los actuales Juegos surgidos en 1896 con la inspiración de la Grecia clásica.

Llama hará viaje de 12 mil kilómetros

Momentos después del encendido, la llama olímpica inició un viaje de 63 días y 12 mil kilómetros.

Recorrerá algunas ciudades griegas y las 110 provincias italianas.

Llegará el 6 de febrero al estadio San Siro de Milán.

Ahí se celebrará la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

El primer portador de la antorcha, Petros Gaidatzis, durante el inicio del relevo de la llama olímpica. Foto: Reuters

Tiempo en Grecia impidió encendido tradicional hoy

Cabe señalar que el lunes, la llama fue encendida sin medios artificiales durante un ensayo de emergencia, convocado por los organizadores en la antigua Olimpia, que aprovecharon un breve respiro en el tormentoso tiempo que azota el sur de Grecia.

La antigua sacerdotisa utilizó un espejo cóncavo para concentrar los rayos del sol en una antorcha. La llama tardó siete segundos en encenderse y se conservó para la ceremonia oficial de este miércoles.

Ambiente de amistad y respeto

Kirsty Coventr, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), dijo durante la ceremonia que el evento recuerda el objetivo de unión en una competición pacífica.

Estamos muy contentos de que la ceremonia de hoy nos recuerde lo que representan los Juegos Olímpicos: se trata de unir a las personas en una competición pacífica, en un ambiente de amistad y respeto.

"En el mundo dividido en el que vivimos hoy, los Juegos ocupan un lugar verdaderamente simbólico (…) Es nuestro deber y nuestra responsabilidad asegurar que los deportistas de todo el mundo puedan reunirse pacíficamente. Los Juegos Olímpicos existirán siempre para hacer caer los muros que se eleven en nuestro camino", destacó.

"Hoy, cuando la llama olímpica comienza su viaje hacia Milán y Cortina, celebramos los mismos ideales de armonía y unidad (que representaban los Juegos de la Antigüedad) que unirá a toda Italia y al mundo entero", agregó por su parte Giovanni Malagó, presidente del comité organizador italiano de Milán-Cortina 2026.

Inicia la carrera de relevos rumbo a Italia

Luego del encendido de la llama, la sacerdotisa entregó la elegante antorcha de diseño italiano fabricada con aluminio reciclado, al primer portador, el griego Petros Kaitatzís, medalla de bronce en remo en París 2024.

Después, Kaitatzis entregó la antorcha a la segunda portadora, la esquiadora de fondo italiana Stefania Belmondo, ganadora de diez medallas olímpicas, incluidas dos de oro, en cuatro Juegos Olímpicos de Invierno entre 1992 y 2002.

Ambos deportistas recorrieron juntos la distancia que les separaba del también italiano Armin Zöggeler, doble campeón olímpico de luge (2006, 2010) y tercer relevista.

La llama iniciará después un largo viaje con un primer relevo de nueve días en Grecia, antes de la ceremonia de traspaso, el 4 de diciembre, en el estadio Panathinaikó de Atenas.

El relevo italiano arrancará el 6 de diciembre en Roma. La antorcha pasará por Cortina d'Ampezzo el 26 de enero, antes de llegar a Milán el 6 de febrero para la ceremonia de apertura, prevista en el estadio de futbol de San Siro.

