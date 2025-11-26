Inauguran Centro de Voluntarios de la FIFA en CDMX: ¿Cómo Es y Dónde se Ubica?

Las autoridades capitalinas inauguraron hoy, 26 de noviembre de 2025, el Centro de Voluntarios de la FIFA en la Ciudad de México (CDMX) rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026. En N+ te compartimos cómo es y dónde estará ubicado.

Este espacio será destinado a capacitar y organizar a quienes fungirán como la primera cara de la ciudad ante miles de visitantes nacionales y extranjeros. El recinto abrió oficialmente sus puertas en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, que está ubicado en la alcaldía Tlalpan.

En el recorrido que realizaron las autoridades capitalinas se puede observar que es colorido, cuenta con mesas para jugar "futbolito", así como con datos importantes entorno al futbol. Destacaron que este centro será un semillero de hospitalidad.

¿Qué harán en el Centro de Voluntarios de la FIFA?

Desde este centro se coordinará la labor de las y los voluntarios de la FIFA, quienes realizarán las siguientes actividades:

Atención a visitantes.

Orientación turística.

Actividades culturales durante la justa mundialista.

Destacaron que el voluntariado será importante para mostrar una Ciudad de México acogedora, capaz de compartir su riqueza cultural, gastronómica y ambiental con millones de visitantes que llegarán en 2026.

El director general del Tec de Monterrey, Eugenio Aguilar, señaló que este proyecto representa una oportunidad para que la comunidad estudiantil participe activamente en un evento global y que este centro simboliza un espacio donde se unirán el talento, energía y compromiso social, para reforzar la visión de la universidad como un lugar abierto a la colaboración entre academia, gobierno y sociedad.

