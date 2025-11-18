Mundial Social 2026 Tendrá App para Disfrutar Evento de FIFA: Estas Actividades Habrá en México

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 18 de noviembre de 2025, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentaron una nueva app y actividades rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

En ese sentido, Gabriela López, representante de México ante la organización del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, detalló que en las plazas públicas habrá transmisión gratuita de los partidos.

¿Qué podrás encontrar en la app para el Mundial de Futbol 2026?

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, presentó la nueva aplicación Conoce México, la cual tendrá:

Tres apartados principales para explorar la ciudad y sus alrededores.

Información sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ofrece información turística detallada sobre las sedes, rutas culturales, actividades futboleras que se llevarán a cabo en los Pueblos Mágicos.

Proporcionará todo lo relacionado con el torneo, incluyendo estadios, horarios, resultados y posiciones.

Brindará información sobre transporte y conectividad.

También permitirá descubrir el Mundo Maya a través del Tren Maya, consultar los servicios de Profeco y ubicar los puntos de venta de estampillas y boletos conmemorativos de la Lotería Nacional.

La app integrará un Atlas Turístico interactivo que permite consultar más de 260 rutas del aficionado y ubicar puntos de atención en carreteras de Los Ángeles Verdes y puntos de atención turística integral.

Estará disponible en español e inglés.

En breve más información.

