¿Cómo se Juega la Liguilla Liga MX 2025 y Cuándo Son los Cuartos de Final? Así Queda al Momento

Entramos en la fase final del futbol mexicano y para todas las personas que quieren saber cómo se juega y cuándo empieza la Liguilla de la Liga MX Apertura 2025, acá te decimos cómo quedan los partidos de Cuartos de Final al momento, pues de los ocho equipos clasificados todavía falta uno por confirmarse.

Para saber cómo quedó la Liguilla MX 2025, aún falta que se lleve a cabo el último partido del Play-In, por eso en una nota ya te dijimos a qué hora juegan Bravos de Juárez vs Pachuca hoy. El ganador será el octavo equipo invitado a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones Liga MX 2025? Equipos clasificados al momento

Como ya es costumbre, a la Liguilla avanzan ocho clubes. Los primeros seis mejor posicionados en la Tabla General acceden de forma directa a Cuartos de Final. Los otros dos restantes deben clasificarse a través del formato del Play In. Los equipos clasificados de forma oficial y su ubicación en la tabla son los siguientes:

Toluca. Tigres. Cruz Azul. América. Monterrey. Guadalajara. Xolos de Tijuana. Juárez o Pachuca (por confirmarse).

¿Cómo queda la Liguilla Liga MX 2025? Partidos de Cuartos de Final confirmados

A falta de que se lleve a cabo el último partido de Play-In, la Liguilla del Torneo Apertura 2025 se juega de la siguiente manera al momento:

Toluca vs Juárez o Pachuca : La Ida se jugaría en el Estadio Olímpico Benito Juárez o en el Estadio Hidalgo y la Vuelta en el Estadio Nemesio Diez.

: La Ida se jugaría en el Estadio Olímpico Benito Juárez o en el Estadio Hidalgo y la Vuelta en el Estadio Nemesio Diez. Tigres vs Xolos : La Ida se juega en el Estadio Caliente y la Vuelta en el Estadio Universitario.

: La Ida se juega en el Estadio Caliente y la Vuelta en el Estadio Universitario. Cruz Azul vs Chivas : La Ida se jugará en el Estadio Akron y la Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

: La Ida se jugará en el Estadio Akron y la Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. América vs Monterrey: La Ida de juega en el Estadio BBVA y la Vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Cuándo empieza la Liguilla Liga MX 2025?

Los partidos de Cuartos de Final de la Liga MX comienzan este miércoles 26 de noviembre 2025. Las fechas y horarios de todos los duelos serán confirmados este lunes, pero los juegos de Vuelta se van a llevar a cabo el domingo 30 de noviembre.

