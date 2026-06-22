¿Qué Pasó en Francia vs Irak HOY 22 de Junio 2026? Por Qué Suspendieron el Partido del Mundial

Uno de los juegos más esperados del día ha quedado en pausa. Luego de que terminara la primera mitad, los jugadores salieron de la cancha en el estadio Filadelfia y no pudieron volver. ¿Qué pasó en Francia vs Irak hoy 22 de junio 2026? Te contamos por qué suspendieron el partido.

En medio de la agenda de esta jornada, que ha concentrado a las estrellas del torneo como Messi, Haaland y Mbappé, no se pudiern asegurar las condiciones del encuentro entre el combinado azul y los Leones de Mesopotamia.

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¿Qué pasó en Francia vs Irak hoy?

El partido Francia vs Irak se desarrollaba en el estadio Filadelfia con el marcador 1-0 a favor de los galos.

El primer tanto para Francia fue conseguido con un golazo de zurda de Mpabbé, que tuvo tiempo en el área para acomodarse y mandar un tiro colocado al ángulo.

El jugador del Real Madrid intentó un doblete al minuto 41, pero la barrida providencial del zaguero Tahseen detuvo el intento de colocar el segundo tanto en la red.

¿Por qué suspendieron el partido Francia vs Irak?

El encuentro del Mundial 2026 ha sido suspendido temporalmente debido a una tormenta eléctrica que azota este lunes 22 de junio 2026 a la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, Estados Unidos.

El anuncio oficial de suspensión fue informado minutos después de que ambos equipos se retiraran al vestuario al término de la primera parte, que cerró con victoria 1-0 de los galos y en la que la lluvia apareció desde el minuto 36.

Pero los aficionados que colmaron el Lincoln Financial Field, con capacidad para más de 65 mil espectadores, fueron conminados antes a retirarse de las tribunas y buscar refugio dentro del estadio a través de un mensaje en los parlantes y la pantalla gigante.

Sin embargo, muchos de ellos siguieron en las gradas, algunos protegidos bajo el techo y otros simplemente siguieron en sus puestos aunque protegidos por capas impermeables, según constataron periodistas de la AFP.

¿Cuánto tiempo estará suspendido el juego Francia vs Irak?

Según la normativa vigente en Estados Unidos, cualquier evento al aire libre puede ser retrasado al menos 30 minutos si se detectan relámpagos en un radio de 13 km.

El tiempo de espera, en este caso, comenzaría a contar desde que los jugadores entraron a los camerinos, según explicó una fuente de la FIFA.

El pronóstico meteorológico anunciaba una tormenta para el comienzo de este juego, previsto para las 17:00 horas locales, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I.

Pero el mal clima empezó a aparecer en la recta final de la primera parte, unos veinte minutos después de que Kylian Mbappé (16') puso en ventaja a los Bleus con un riendazo de zurda desde el borde del área.

Hasta el corte de las 17:18 horas (tiempo del centro de México) ha pasado más de una hora de la suspensión. De acuerdo con el anuncio de la FIFA, el juego será reanudado a las 17:50 horas (19:50 tiempo en Filadelfia).

Finalmente, el partido fue reanudado a las 18:00 horas (20:00 tiempo local), una vez que redijo casi en su totalidad la lluvia.