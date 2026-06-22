¿Qué Pasó en Francia vs Irak HOY 22 de Junio 2026? Por Qué Suspendieron el Partido del Mundial

Te decimos qué pasó con el partido Francia vs Irak HOY 22 de Junio 2026.

partido Francia vs IrakEl partido Francia vs Irak quedó suspendido. Foto: Reuters

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