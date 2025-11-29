Hijo de Fernando Navarro Fallece a los 5 Años, Luego de Meses de Lucha Hospitalaria

La comunidad deportiva está de luto, tras el anuncio del fallecimiento de Emilio Navarro Canales, hijo del exfutbolista Fernando Navarro. El Club León, en el que jugó Navarro de 2013 a 2021, se encargó de difundir la noticia, que fue confirmada este viernes 28 de noviembre. Emilio tenía 5 años.

En Club León lamentó el sensible fallecimiento del pequeño. En el mensaje compartido en X se puede leer: "Nos unimos a la pena que embarga a todos sus familiares. Descansa en paz, querido Emi", .

Nuestro cariño para @5FerNavarro, su familia y amigos. pic.twitter.com/XILDKEMNyI — Club León (@clubleonfc) November 28, 2025

De acuerdo con los reportes, el pequeño Emilio Navarro fue diagnosticado con una falla hepática aguda.

En agosto pasado se publicó un post en la página de donaciones GoFundMe, que mencionaba que el hijo de Fernando Navarro estaba en el hospital, tras haber recibido un trasplante de hígado, del que se estaba recuperando.

La historia fue compartida para lograr una recaudación que ayudaría a la familia a pagar parte de los gastos hospitalarios. La página de la colecta señala que la meta era de 3.5 millones de pesos, pero hasta hoy se juntaron $2,127,600.

Antes de la muerte del pequeño Emilio, el futbolista solicitó donadores de sangre en el Hospital Infantil.

En su momento, tanto el León, como futbolistas como Julián Quiñones, Fernando Beltrán, Jesús Angulo hicieron sus respectivas aportaciones: "Querido Fer Navarro: Este abrazo es para ti y para los tuyos, con todo nuestro corazón y deseándoles lo mejor. Les enviamos energía, alegría y oraciones. ¡Venga, Emilio!", anotó el club deportivo.

A Fernando Navarro y Sofía Aranda les sobrevive su hijo Alonso, quien nació el 26 de octubre de 2018. Fernando Navarro se retiró del futbol en diciembre de 2024.

Fernando Navarro recibe condolencias

Además del mensaje publicado por el club León, el Atlante también envió sus condolencias.

La Asociación Mexicana de Futbolistas le deseó pronta resignación a la familia.

