Muere Emilio Navarro, Hijo de Fernando Navarro, Exfutbolista Club León; FMF Expresa Condolencias

Fernando Navarro, exfutbolista de equipos mexicanos, enfrenta en estos momento la muerte de su pequeño hijo Emilio Navarro Canales.

Fue El Club León que este día lamentó en redes sociales la muerte del menor.

Club León lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Emilio Navarro Canales, hijo de nuestro querido amigo Fernando Navarro. Nos unimos a la pena que embarga a todos sus familiares.

Fernando Navarro, quien se retiró del futbol en diciembre de 2024a los 34 años, destacó en el futbol mexicano en equipos como Club León, Atlante, Tigres, Pachuca, Toluca y Puebla.

VIDEO: Alerta por Baja Donación de Órganos y Pocos Trasplantes en Baja California

¿De qué murió el hijo de Fernando Navarro?

El hijo del futbolista de apenas 5 años de edad, murió después de que hace unas semanas le realizaron un trasplante de hígado. Incluso el futbolista abrió una cuenta para recibir donaciones. En sus redes sociales, el futbolista compartía videos con su esposa y sus dos hijos.

Apenas ayer, en sus redes solicitó donadores de sangre para su hijo Emilio Navarro Canales, esto en el Hospital Infantil Privado.

En tanto, la Federación Mexicana de Futbol expresó sus condolencias.

La Federación Mexicana de Futbol se une a la pena por el sensible fallecimiento de Emilio Navarro Canales. Que en paz descanse

FMF lamenta muerte de hijo del futbolista Fernando Navarro.

