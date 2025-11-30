Verstappen Aprovecha Error de McLaren y Mantiene la Pelea por el Título

Max Verstappen volvió a meter presión en la lucha por el Mundial de Fórmula 1 al llevarse el Gran Premio de Qatar 2025, una carrera que se transformó con un Safety Car temprano y una apuesta estratégica fallida de McLaren. Oscar Piastri, el más veloz del fin de semana, finalizó segundo y Carlos Sainz completó el podio después de una actuación sólida y una estrategia precisa.

La victoria representa el séptimo triunfo del año para Verstappen, el número 70 de su trayectoria, y lo coloca a solo 12 puntos del líder del campeonato, Lando Norris. Con una sola carrera restante, el británico encabeza la tabla con 408 unidades, seguido por Max con 396 y Piastri con 392.

Desde los primeros metros quedó claro que Verstappen no pensaba dejar escapar la oportunidad. Necesitaba terminar adelante de Norris para seguir con vida en el campeonato, y lo logró con una salida precisa que lo colocó por delante del británico tras la primera curva. Piastri, por su parte, se escapó en punta mientras el Red Bull y el McLaren peleaban por el segundo puesto.

La carrera se reconfiguró en la vuelta 7, cuando Nico Hülkenberg trompeó después de tocarse con Pierre Gasly. La entrada del Safety Car provocó una oleada de autos en dirección a pits; todos entraron, excepto los dos McLaren y Esteban Ocon. Eso dejó a los papaya desfasados de la estrategia del resto de la parrilla, obligándolos a realizar dos paradas más adelante, mientras Verstappen solo necesitaría una.

Piastri y Norris aguantaron en pista hasta las vueltas 24 y 25 para sus primeras detenciones, lo que los colocó detrás de Antonelli, Sainz y Verstappen. La misión era clara: abrir más de 22 segundos sobre Max antes de su propio último pit stop. Pero el ritmo del Red Bull y el tráfico complicaron sus planes.

Cuando Verstappen hizo su última parada en la vuelta 32, salió tercero, con neumáticos duros nuevos y pista limpia para atacar. Desde ese momento, el objetivo de McLaren se volvió prácticamente inalcanzable.

A falta de 14 vueltas, Piastri adelantó su segunda parada para intentar presionar a Verstappen, mientras Norris bloqueaba momentáneamente al campeón vigente para ayudar a su compañero. Pero el margen no era suficiente. Lando tuvo que detenerse inmediatamente después, regresando a pista en quinto lugar, atrapado detrás de Antonelli y Sainz.

Aunque Norris sobrepasó al joven italiano casi al final, ya no tenía tiempo para acercarse al podio.

Sin amenazas en el retrovisor, Verstappen se encaminó sin sobresaltos al triunfo. Piastri aseguró el segundo lugar y Sainz, pese a lidiar con daño en el piso del coche, defendió brillantemente el tercer puesto.

Resultado del Gran Premio de Qatar

1.- Max Verstappen

2.- Oscar Piastri

3.- Carlos Sainz

4.- Lando Norris

5.- Kimi Antonelli

6.- George Russell

7.- Fernando Alonso

8.- Charles Leclerc

9.- Liam Lawson

10.- Yuki Tsunoda

11.- Alexander Albon

12.- Lewis Hamilton

13.- Gabriel Bortoleto

14.- Franco Colapinto

15.- Esteban Ocon

16.- Pierre Gasly

17.- Lance Stroll DNF

18.- Isack Hadjar DNF

19.- Oliver Bearman DNF

20.- Nico Hulkenberg DNF

