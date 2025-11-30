¿Cómo Quedan las Semifinales Liga MX 2025? Quiénes Pasaron y Partidos de la Liguilla al Momento

Estamos a un juego de saber cómo quedaron las Semifinales de la Liga MX Apertura 2025 y para todas las personas que aún tengan dudas, acá te decimos quién pasó y cómo quedarían los partidos de la Liguilla al momento, a falta de conocer al último equipo clasificado para la antesala de la final.

Para saber cómo quedan las Semifinales de la Liguilla MX 2025 es importante saber quién pasa del partido de Vuelta de Cuartos de Final Cruz Azul vs Chivas, por eso en una nota ya te dijimos dónde ver en vivo online y gratis el partido este domingo 30 de noviembre 2025.

¿Quién pasó a Semifinales de la Liga MX 2025?

La Liguilla de la Liga MX 2025 al momento indica que tres equipos ya consiguieron su pase a las Semifinales de forma oficial, por lo que solo falta por conocer al último invitado a esta fase de eliminación del Torneo Apertura del futbol mexicanos. Los clubes clasificados son los siguientes:

Toluca Tigres Monterrey Cruz Azul (al momento, ya que el marcador global de 0-0 le da el pase).

¿Cómo quedan las Semifinales Liga MX 2025 al momento?

A falta de que se juegue el partido Cruz Azul vs Chivas de este domingo, el marcador global de 0-0 le da el paso a La Máquina. En caso de que esto se mantenga, las Semifinales de la Liga MX 2025 se juegan de la siguiente forma:

Toluca vs Monterrey : La Ida se jugaría en el Estadio BBVA y la vuelta en el Nemesio Diez.

: La Ida se jugaría en el Estadio BBVA y la vuelta en el Nemesio Diez. Tigres vs Cruz Azul: La Ida se jugaría en el Estadio Olímpico Universitario y la Vuelta en el Volcán.

Será alrededor de las 21:00 horas cuando se sepa de forma oficial quién pasó a las Semifinales de la Liga MX 2025 y cómo quedaron los partidos de la Liguilla para la próxima semana.

