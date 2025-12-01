La Palabra del Año 2025: La Universidad de Oxford Explica Qué Significa

La Universidad de Oxford dio a conocer la palabra del año 2025. Te decimos cuál es y qué significa, luego de tres días de votación en la que participaron más de 30,000 personas.

Se informó que la palabra del año 2025 se ha triplicado en uso en los últimos 12 meses, según los datos lingüísticos de la Universidad de Oxford.

Palabra del Año 2025: ¿Qué Significa?

De acuerdo con la Universidad de Oxford, la palabra del año 2025 es "Rage Bait" o “cebo de la ira”, que fue ganadora tras una combinación de votos, la opinión pública y el análisis de los datos léxicos.

El término "Rage Bait"se compone de las palabras "rage", que significa un estallido violento de ira, y "bait" , un bocado atractivo . La Universidad de Oxford explicó que ambos términos son bien conocidos en inglés, aunque etimológicamente la palabra es similar al clickbait , se centra más específicamente en provocar ira, discordia y polarización.

CONFIRMED: Oxford University Press has named ‘rage bait’ as the Oxford Word of the Year 2025.#OxfordWOTY pic.twitter.com/JATZPd9oxh — University of Oxford (@UniofOxford) December 1, 2025

Indicó que la aparición de "Rage bait" como término independiente resalta la flexibilidad del idioma inglés, donde dos palabras establecidas pueden combinarse para dar un significado más específico en un contexto particular (en este caso, en línea) y unirse para" crear un término que resuena con el mundo en el que vivimos hoy".

La Universidad de Oxford aclaró que no se trata de dos palabras-aunque eso estaría en consonancia con el significado del término-sino de una “expresión singular”, que los lexicógrafos consideran como una única unidad de significado.

