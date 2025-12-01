¿Vórtice Polar, en México? Aviso por Frío de Temperaturas de -10 Grados que Afecta Estos Estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy, 1 de diciembre de 2025, un aviso por la llegada de una masa de aire polar asociada al frente frío número 17, que provocará temperaturas muy bajas y viento fuerte en diversas regiones del país, mientras que el efecto del vórtice polar causará cambios en el clima.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que una masa de aire polar afectará principalmente la mesa del Norte y la mesa Central durante las mañanas y noches. En zonas montañosas se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 °C en estados como Chihuahua y Durango, mientras que otras regiones serranas podrían registrar entre -5 y 0 °C, con heladas generalizadas.

Mientras que los efectos del vórtice polar son indirectos en México, van de la mano con los sistemas frontales, sobre todo en el Golfo de México, Istmo de Tehuantepec y la Península de Yucatán.

Además del frío, se espera viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, norte de

Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec, así como oleaje de 1 a 2 metros en las costas del Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, y Veracruz.

¿Dónde habrá temperaturas de -10°?

Se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en:

Chihuahua.

Durango.

Temperaturas de -5 a 0 °C en zonas serranas de:

Puebla.

Veracruz.

Oaxaca.

Baja California.

Sonora.

Zacatecas.

Hidalgo.

Estado de México.

Tlaxcala.

De 0 a 5 °C en regiones montañosas de:

San Luis Potosí.

Aguascalientes.

Coahuila.

Nuevo León.

Jalisco.

Querétaro.

Morelos.

Michoacán.

Guanajuato.

Cabe señalar que el Frente Frío número 17, junto con una vaguada en altura, un río atmosférico, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y Caribe, también provocarán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en estados como San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Qué es un vórtice polar?

El vórtice polar es un sistema de vientos intensos que circula alrededor del Polo Norte en la alta troposfera y la estratosfera. Según Víctor Torres, investigador posdoctoral del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, este fenómeno mantiene el aire extremadamente frío del Ártico concentrado cerca del polo durante gran parte del año. Cuando ocurre un calentamiento súbito estratosférico (CSE), la temperatura en la estratosfera aumenta abruptamente y el vórtice puede debilitarse, dividirse o desplazarse, permitiendo que el aire ártico llegue a latitudes medias. "Cuando el vórtice se perturba, el aire extremadamente frío del Ártico puede avanzar hacia regiones donde normalmente no se presentan temperaturas tan bajas", explicó Torres.

