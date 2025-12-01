Así Será la Protesta de Controladores Aéreos en CDMX: ¿Afectará Operaciones de Aeropuertos?

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) dio a conocer hoy, 1 de diciembre de 2025, que la protesta del próximo miércoles será pacífica, con el objetivo de visibilizar las condiciones laborales de controladores aéreos y de seguridad que ponen en riesgo las operaciones en el espacio aéreo mexicano.

En entrevista para N+, José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA), compartió que las organizaciones iniciarán a las 9:00 de la mañana el día 3 de diciembre de 2025, cuando los trabajadores se reunirán en el Sindicato para dirigirse al aeropuerto y posteriormente a una reunión con autoridades federales en la sala de juntas de SENEAM, ubicadas en la Ciudad de México (CDMX).

¿Habrá afectaciones en los aeropuertos?

Detalló que la protesta será sin impacto en las operaciones aéreas. La estrategia, denominada "trabajando bajo protesta", tiene como principio no comprometer la seguridad ni la continuidad del servicio.

Nuestra vocación es proteger a las personas y proteger las operaciones aéreas en el espacio aéreo mexicano. No habrá alguna acción que comprometa la seguridad.

Cabe señalar que previamente anunciaron de la protesta, la cual coincidirá con la reunión programada con la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes y de Egresos de Hacienda, quienes se comprometieron a presentar una propuesta concreta antes del viernes para atender los problemas estructurales, compartió José Alfredo Covarrubias.

En la reunión expondrán la situación que enfrenta cada torre de control del país, con la expectativa de lograr avances que resuelvan lo siguiente:

Falta de personal.

Salarios no correspondientes con lo que implica su labor.

Fallas en los sistemas operativos.

Asimismo, señaló que sus movilizaciones no responden a intereses políticos, sino a la urgencia de garantizar condiciones que permitan brindar servicios seguros, continuos y eficientes.

