Sheinbaum Agradece Palabras de AMLO y Dice que "Se Ve Muy Bien, Muy Contento, Sano"

En su Mañanera del Pueblo de hoy, 1 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció las palabras del exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de compartir un video en el que señaló que ya terminó su libro.

En ese sentido, Sheinbaum aseguró que López Obrador luce "muy bien, muy contento, sano y tranquilo", y reconoció la relevancia del texto. Además recordó que el expresidente había anticipado que en diciembre estaría lista su nueva obra.

Nos dio mucho gusto verlo, verlo bien, se ve muy bien, muy contento, sano, tranquilo, nos dio mucho gusto verlo con su libro, además. Habíamos dicho que en diciembre se presentaría, se cumplió.

También recordó que, durante el periodo de transición AMLO solía insistir en que la política es pensamiento y acción, y señaló que ahora se encuentra ahora en una etapa de reflexión personal luego de más de tres décadas de vida pública.

La mandataria explicó que el libro titulado Grandeza aborda la profundidad cultural de México y la herencia de las civilizaciones originarias que habitaron el territorio y cuya herencia permanece en los pueblos originarios. Señaló que esta herencia constituye la esencia de la identidad mexicana, la cual influye en la forma en que las personas se relacionan y sostiene valores como la generosidad.

Por su parte, afirmó que el exmandatario sigue "luchando" desde donde está, y reiteró que le dio mucho gusto verlo. En cuanto a las palabras que le expresó a la presidenta, le agradeció. También, hizo énfasis en que su administración cuenta con respaldo social, y que este apoyo forma parte de la continuidad del proyecto político que comenzó en 2018 y que ha consolidado una relación cercana entre ciudadanía y gobierno.

Por ello, Sheinbaum recordó la convocatoria para el próximo 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se celebrarán los siete años de la llamada Cuarta Transformación.

