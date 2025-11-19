¿Sin Tiempo entre Semana? Lista de Módulos para Tramitar tu Licencia Permanente CDMX en Sábado
N+
En caso de que no hayas tramitado tu licencia permanente de conducir por falta de tiempo, te compartimos los módulos para tramitarla en fines de semana
COMPARTE:
¿Aún no tienes tu licencia de conducir permanente? Considera que hay módulos donde puedes tramitarla en sábado, en N+ te compartimos cuáles y los horarios para que lo consideres y agendes tu cita.
Anteriormente, en N+ te compartimos qué dijeron las autoridades capitalinas sobre el trámite de la licencia permanente y cuál es el plazo límite para tramitarla en Cambian Fecha Límite para Sacar Licencia Permanente en CDMX: ¿Hasta Cuándo se Puede Tramitar?.
Por lo que si te preguntas en dónde puedes sacarla luego del anuncio del Gobierno de la CDMX, debes saber que hay varios módulos fijos y móviles en distintos puntos de la CDMX, los horarios de las citas son de lunes a viernes de las 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde y de 3:00 pm a las 5:00 pm., mientras que los sábados de 9:00 am a 1:00 pm.
Lista de módulos fijos para tramitar tu licencia permanente en sábado con tu cita
- Módulo Galerías Plaza de las Estrellas (control vehicular): se ubica en Circuito Interior Melchor Ocampo #193 local J24, primer piso, colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Miguel Hidalgo.
- Módulo Central Insurgentes: está ubicado en el Avenida Insurgentes Sur #263, en la planta baja, colonia Roma Norte, C.P. 06700, alcaldía Cuauhtémoc.
- El Módulo División del Norte se encuentra la Avenida Municipio Libre #314, colonia Emperadores C.P. 03320, demarcación Benito Juárez.
- Módulo de Agencias y Licencias: Av. Insurgentes Sur 263, Roma Sur, C.P. 06700, Cuauhtémoc.
Noticia relacionada: ¿Qué Pasa si Pagué mi Licencia Permanente CDMX y No Hay Citas? Amplían Fecha Límite de Trámite.
Módulos móviles para el trámite de la licencia permanente
- Módulo Móvil 18: Calzada de Tláhuac #5662, colonia San Lorenzo Tezonco, C.P. 13266, en la alcaldía Tláhuac.
- Módulo Móvil 20: se encuentra en Calzada Acoxpa #436, colonia Ex Hacienda Coapa, C.P. 14340, alcaldía Tlalpan.
- Módulo Móvil 29: su ubicación es en Jesús García #50, colonia Buenavista, C.P. 06350, Alcaldía Cuauhtémoc, estará en el estacionamiento de la alcaldía Cuauhtémoc.
- Módulo Móvil 1: Av. Universidad #936, colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, alcaldía Benito Juárez. En el estacionamiento del supermercado de Universidad.
- Módulo Móvil 5: Av. Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan, C.P. 02770, alcaldía Azcapotzalco
- Módulo Móvil 11: El Zarco Av. 510 #1, colonia Pueblo de San Juan de Aragón, C.P. 07940, Gustavo A. Madero. S encuentra en el estacionamiento de Transportes Eléctricos.
- Módulo Móvil 2: Calzada Chabacano #43, colonia Asturias, C.P. 06890, Cuauhtémoc.
- Módulo Móvil 14: Calzada La Viga, #1381, colonia El Retoño, C.P. 09440, alcaldía Iztapalapa.
También hay módulos por alcaldías, los cuales solamente atienden a personas que tengan cita y que residan en dichas demarcaciones:
- Coyoacán: Av. Río Churubusco s/n esquina prolongación Xicoténcatl, colonia San Diego Churubusco, C.P. 04120.
- Xochimilco: Av. 20 de noviembre #6, colonia San Marcos, C.P. 16050.
- Iztapalapa: Cuauhtémoc #6, colonia San Pablo, C.P. 09000.
- Cuajimalpa: Centro Comercial Santa Fe, Av. Vasco de Quiroga #3800, local 1003, colonia Lomas de Santa Fe, nivel 1 del estacionamiento.
- Tláhuac: Cuauhtémoc s/n, colonia San Miguel C.P. 13070.
- Cuajimalpa: Av. Juárez esq. Av. México s/n. Edificio Vicente Guerrero, planta baja, colonia Cuajimalpa, C.P. 05000.
- Magdalena Contreras: Av. Luis Cabrera #1, colonia San Jerónimo Lídice, C.P. 10200.
- Gustavo A. Madero: 5 de febrero s/n, colonia Aragón La Villa, C.P. 0750.
- Iztacalco: Avenida Té esquina Río Churubusco s/n, Edificio B, colonia Ramos Millán, C.P. 08000.
Para sacar tu cita de la licencia permanente es por medio del sitio oficial, cuyo link es http://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/, antes, debes tener lista tu línea de captura, posteriormente inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX con tu correo y contraseña.
Historias recomendadas:
- Mundial Social 2026 Tendrá App para Disfrutar Evento de FIFA: Estas Actividades Habrá en México.
- ¿Dónde Ver en Vivo el Desfile del 20 de Noviembre por el Aniversario de la Revolución Mexicana?.
- ¿Cuánto le Cuesta a los Negocios Cuidarse de Marchas en CDMX? Esto Destinan por Posibles Daños
FBPT