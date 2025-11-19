¿Sin Tiempo entre Semana? Lista de Módulos para Tramitar tu Licencia Permanente CDMX en Sábado

¿Aún no tienes tu licencia de conducir permanente? Considera que hay módulos donde puedes tramitarla en sábado, en N+ te compartimos cuáles y los horarios para que lo consideres y agendes tu cita.

Anteriormente, en N+ te compartimos qué dijeron las autoridades capitalinas sobre el trámite de la licencia permanente y cuál es el plazo límite para tramitarla en Cambian Fecha Límite para Sacar Licencia Permanente en CDMX: ¿Hasta Cuándo se Puede Tramitar?.

Por lo que si te preguntas en dónde puedes sacarla luego del anuncio del Gobierno de la CDMX, debes saber que hay varios módulos fijos y móviles en distintos puntos de la CDMX, los horarios de las citas son de lunes a viernes de las 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde y de 3:00 pm a las 5:00 pm., mientras que los sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

Lista de módulos fijos para tramitar tu licencia permanente en sábado con tu cita

Módulo Galerías Plaza de las Estrellas (control vehicular): se ubica en Circuito Interior Melchor Ocampo #193 local J24, primer piso, colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Miguel Hidalgo.

Módulo Central Insurgentes: está ubicado en el Avenida Insurgentes Sur #263, en la planta baja, colonia Roma Norte, C.P. 06700, alcaldía Cuauhtémoc.

El Módulo División del Norte se encuentra la Avenida Municipio Libre #314, colonia Emperadores C.P. 03320, demarcación Benito Juárez.

Módulo de Agencias y Licencias: Av. Insurgentes Sur 263, Roma Sur, C.P. 06700, Cuauhtémoc.

Módulos móviles para el trámite de la licencia permanente

Módulo Móvil 18: Calzada de Tláhuac #5662, colonia San Lorenzo Tezonco, C.P. 13266, en la alcaldía Tláhuac.

Módulo Móvil 20: se encuentra en Calzada Acoxpa #436, colonia Ex Hacienda Coapa, C.P. 14340, alcaldía Tlalpan.

Módulo Móvil 29: su ubicación es en Jesús García #50, colonia Buenavista, C.P. 06350, Alcaldía Cuauhtémoc, estará en el estacionamiento de la alcaldía Cuauhtémoc.

Módulo Móvil 1: Av. Universidad #936, colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, alcaldía Benito Juárez. En el estacionamiento del supermercado de Universidad.

Módulo Móvil 5: Av. Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan, C.P. 02770, alcaldía Azcapotzalco

Módulo Móvil 11: El Zarco Av. 510 #1, colonia Pueblo de San Juan de Aragón, C.P. 07940, Gustavo A. Madero. S encuentra en el estacionamiento de Transportes Eléctricos.

Módulo Móvil 2: Calzada Chabacano #43, colonia Asturias, C.P. 06890, Cuauhtémoc.

Módulo Móvil 14: Calzada La Viga, #1381, colonia El Retoño, C.P. 09440, alcaldía Iztapalapa.

También hay módulos por alcaldías, los cuales solamente atienden a personas que tengan cita y que residan en dichas demarcaciones:

Coyoacán : Av. Río Churubusco s/n esquina prolongación Xicoténcatl, colonia San Diego Churubusco, C.P. 04120.

: Av. Río Churubusco s/n esquina prolongación Xicoténcatl, colonia San Diego Churubusco, C.P. 04120. Xochimilco : Av. 20 de noviembre #6, colonia San Marcos, C.P. 16050.

: Av. 20 de noviembre #6, colonia San Marcos, C.P. 16050. Iztapalapa : Cuauhtémoc #6, colonia San Pablo, C.P. 09000.

: Cuauhtémoc #6, colonia San Pablo, C.P. 09000. Cuajimalpa : Centro Comercial Santa Fe, Av. Vasco de Quiroga #3800, local 1003, colonia Lomas de Santa Fe, nivel 1 del estacionamiento.

: Centro Comercial Santa Fe, Av. Vasco de Quiroga #3800, local 1003, colonia Lomas de Santa Fe, nivel 1 del estacionamiento. Tláhuac : Cuauhtémoc s/n, colonia San Miguel C.P. 13070.

: Cuauhtémoc s/n, colonia San Miguel C.P. 13070. Cuajimalpa : Av. Juárez esq. Av. México s/n. Edificio Vicente Guerrero, planta baja, colonia Cuajimalpa, C.P. 05000.

: Av. Juárez esq. Av. México s/n. Edificio Vicente Guerrero, planta baja, colonia Cuajimalpa, C.P. 05000. Magdalena Contreras : Av. Luis Cabrera #1, colonia San Jerónimo Lídice, C.P. 10200.

: Av. Luis Cabrera #1, colonia San Jerónimo Lídice, C.P. 10200. Gustavo A. Madero : 5 de febrero s/n, colonia Aragón La Villa, C.P. 0750.

: 5 de febrero s/n, colonia Aragón La Villa, C.P. 0750. Iztacalco: Avenida Té esquina Río Churubusco s/n, Edificio B, colonia Ramos Millán, C.P. 08000.

Para sacar tu cita de la licencia permanente es por medio del sitio oficial, cuyo link es http://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/, antes, debes tener lista tu línea de captura, posteriormente inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX con tu correo y contraseña.

