¿Protestas de Pilotos y Controladores Aéreos de México Afectarán Vuelos? Este Día Se Manifiestan

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) se manifestarán la primera semana de diciembre para exigir que se atienda una serie de demandas laborales.

Los pilotos de la ASPA piden la revocación de la autorización a Volaris para operar aeronaves con matrícula extranjera mediante la figura de arrendamiento húmedo, la cual permite la contratación de tripulaciones de otros países.

En tanto que los controladores aéreos se movilizarán para exigir una mejora en sus condiciones de trabajo, ya que acusan la caída real de sus salarios y el abandono del sistema de control de tráfico aéreo, situación que aseguran ha derivado en la falta de personal.

¿Cuándo es la protesta de pilotos y qué afectaciones se esperan?

La protesta de pilotos en la modalidad de picketing —forma de protesta pacífica en la que un grupo de personas se manifiesta frente a un lugar de trabajo con pancartas para expresar apoyo u oposición a una causa— está programada para el próximo lunes 1 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas.

Los pilotos activos, inactivos y estudiantes de aviación se concentrarán frente a las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en avenida Universidad 1738, en la colonia Santa Catarina, Coyoacán, en Ciudad de México.

Al ser una protesta pacífica, la ASPA no realizará ningún tipo de bloqueo o cierre de circulación, por lo que no afectará el libre tránsito de vehículos por la zona. Tampoco se esperan afectaciones en las operaciones de las aerolíneas.

¿Qué día será la protesta de los controladores aéreos?

Dos días después, el miércoles 3 de diciembre, los controladores aéreos de todo el país pertenecientes a la SINACTA realizarán una protesta pacífica en pro de la seguridad de las operaciones aéreas en México.

En la Ciudad de México, los controladores realizarán una concentración para hablar con las autoridades en espera de que atiendan sus demandas, a la que no se sumarán los trabajadores en turno para no afectar las operaciones y la seguridad aérea.

Mientras que en el resto del país, los controladores realizarán una protesta activa en sus puestos de trabajo.

