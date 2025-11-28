Airbus Revisará 6 Mil Aviones tras Incidente de JetBlue; Falla ya Afecta a Varias Aerolíneas

La empresa Airbus anunció este viernes 28 de noviembre de 2025 que está ordenando un cambio inmediato de software en "un número significativo" de sus aviones más vendidos de la familia A320, este inesperado anuncio llegó con una oleada de reacciones de aerolíneas de todo el mundo, quienes tienen hasta 70% de su flota con ese modelo y la han tendio que dejar en tierra.

Estas aerolíneas ya sufren por la falla del A320 de Airbus

Avianca sufre falla del A320 de Airbus

La compañía colombiana Avianca informó este viernes de interrupciones "significativas" en sus vuelos debido a una actualización necesaria de un software de Airbus, que afecta al 70% de la flota de la empresa.

Falla de Airbus llega a LATAM Airlines en Colombia, Chile y Perú

LATAM Airlines dio a conocer este viernes que una actualización de aeronaves ordenada por la fabricante Airbus aplica a un número limitado de aviones de sus unidades en Colombia, Chile y Perú.

Falla del A320 pega a Volaris para este sábado y domingo

La aerolínea Volaris dio a conocer que acatará el llamado de Airbus y que revisará toda su flota A320 este sábado y domingo por lo que informa a sus pasajeros de posibles cancelaciones y retrasos en todas su red de rutas en las próximas 48 a 72 horas, por ello se pide a los usuarios revisar el estatus de su vuelo.

Viva Aerobus dejará en tierra a sus aeronaves

La aerolínea Viva Aerobus informó que dejará sus aeronaves en tierra por un periodo breve para la revisión que ha pedido en todo el mundo Airbus a los modelos A320, no mencionó la fecha, pero también prevé afectaciones en los vuelos de sus clientes y pidió que estén al pendiente.

American Airlines y la húngara Wizz Air afirmaron que ya habían identificado cuáles de sus aviones necesitarían la actualización de software.

afirmaron que ya habían identificado cuáles de sus aviones necesitarían la actualización de software. United Airlines afirmó no verse afectada.

American, en un comunicado, indicó que alrededor de 340 de sus 480 aviones A320 requieren el reemplazo de software y espera que la mayoría de las actualizaciones se completen hoy y mañana, con unas dos horas de trabajo por avión

Unos 3 mil aviones de la familia A320 estaban en el aire en todo el mundo poco después del anuncio de Airbus..

¿Cuánto tiempo tarda reparación de falla del A320?

Airbus asegura que para aproximadamente dos tercios de los aviones afectados, la llamada a revisión resultará en una inmovilización relativamente breve, ya que las aerolíneas volverán a una versión de software anterior, según fuentes del sector.

Sin embargo, esto ocurre en un momento de intensa demanda en los talleres de reparación de las aerolíneas, ya afectados por la escasez de capacidad de mantenimiento y la inmovilización de cientos de aviones Airbus debido a los largos tiempos de espera para reparaciones o inspecciones de motores.

Cientos de los aviones afectados también podrían tener que cambiar el hardware, lo que amenaza con esperas mucho más largas.

¿Qué importancia tiene el A320 de Airbus?

Hay alrededor de 11 mil 300 aviones de la familia A320 en operación, incluyendo 6 mil 440 del modelo principal, el A320, que voló por primera vez en 1987.

Este revés parece ser uno de los retiros masivos más grandes que ha afectado a Airbus en sus 55 años de historia y se produce semanas después de que el A320 superara al Boeing 737 como el modelo con más entregas.

El A320 fue el primer avión comercial de pasajeros en incorporar controles informáticos de vuelo por cable. Se atribuyó el problema a un sistema de vuelo llamado ELAC (Computadora de Elevador y Alerones), que envía comandos desde la palanca lateral del piloto a los elevadores traseros. Estos, a su vez, controlan el cabeceo o el ángulo de morro del avión.

El fabricante del ordenador, la francesa Thales dice que cumple con las especificaciones de Airbus y que la funcionalidad en cuestión está respaldada por un software que no es responsabilidad de Thales.

La medida afectaría a unas 6 mil aeronaves, es decir, a más de la mitad de la flota mundial.

¿Cómo revisarán los A320 al ser más de la mitad de la flota mundial?

Airbus explicó que el cambio debe realizarse antes del siguiente vuelo rutinario, de acuerdo con un boletín enviado a las aerolíneas, al amenazar con cancelaciones o retrasos durante uno de los fines de semana de mayor actividad de viajes del año en Estados Unidos y más allá.

Falla en vuelo de JetBlue de Cancún a EUA encendió alertas

La empresa europea Airbus declaró en un comunicado que un incidente reciente con un avión de la familia A320 reveló que la intensa radiación solar puede generar una falla para el funcionamiento de los controles de vuelo.

Airbus reconoce que estas recomendaciones provocarán interrupciones operativas para pasajeros y clientes

El incidente que desencadenó la reparación inesperada se produjo en un vuelo de JetBlue, de Cancún, México, a Newark, Nueva Jersey, el 30 de octubre, en el que varios pasajeros resultaron heridos tras una fuerte pérdida de altitud.

El vuelo 1230 realizó un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, tras un problema de control de vuelo y una caída de altitud repentina e imprevista, lo que provocó una investigación de la FAA.

AFAC llevará a cabo verificación técnica de aeronaves A320 de Viva y Volaris

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que llevará a cabo la verificación técnica de las aeronaves Airbus que operan Volaris y Viva a fin de garantizar las condiciones máximas de seguridad operativa.

Ello, mientras dicha aerolíneas trabajan en la logística para implementar la directiva de seguridad y afectar lo menos posible a sus usuarios, ante la posibilidad de que exista cancelación de vuelos.

La autoridad reitera su compromiso de vigilar que el transporte aéreo en México se prese de manera continua, segura y en beneficio de la población

