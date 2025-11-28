¿Qué Pasó en Metro CDMX Hoy? Reportan Humo en Pasillos de Estación Xola de la Línea 2

Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron la tarde de este viernes 28 de noviembre de 2025 presencia de humo en pasillos de la estación Xola de la Línea 2.

Video. ¿Por Qué se Generó Humo en la Estación Xola de la Línea 2 Metro CDMX?

Video. Metro CDMX: ¿Qué Pasó en la Estación Xola de la Línea 2? Reportan Humo en Pasillos



Al respecto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó lo siguiente:

Se realiza un corte de energía y maniobras en la línea 2 por probable objeto metálico en las vías, por lo que la circulación de los trenes es lenta; en breve se normalizará la circulación. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea de seguridad

#ÚltimaHora | Usuarios del Metro CDMX reportaron la presencia de humo en los pasillos de la estación Xola de la Línea 2; esto dicen las autoridades. #LasNoticiasDeFORO con @juliosilvadc | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/NFySbqA18w — N+ FORO (@nmasforo) November 28, 2025

¿Qué causó pánico en Xola de la L2 del Metro CDMX?

Las instalaciones de la estación Xola del Metro de la CDMX se llenaron de humo. Los usuarios grabaron cómo se dificultaba respirar en las escaleras y andenes.



Algunos cubrieron su nariz y boca para no respirar el humo. Desde afuera, sobre la Calzada de Tlalpan, el humo también fue visible.

Esto causó humo en la estación Xola

Fueron momentos de preocupación debido a la falla de un tren en la que una zapata se quedó pegada en los rieles metálicos, y se generó una densa columna de humo.

Los usuarios salieron corriendo con el temor de que ocurriera algo que pusiera en riesgo sus vidas.

De acuerdo con Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez se controló la alerta en minutos, con la colaboración de la Policía Bancaria y elementos de Bomberos de la CDMX que informaron que no se necesitaba mayor operación y controlaron el episodio de temor.



Minutos después se restableció el servicio, por lo que usuarios ingresaron y el servicio opera con normalidad.

