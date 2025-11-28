¿Qué Pasó en la Línea 2 del Metro Hoy? Perrito Provoca Retrasos en el Servicio

La mañana de este viernes, 28 de noviembre de 2025, se reportaron retrasos en la Línea 2 del Metro, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, y que diariamente es utilizada por cientos de usuarios.

Según los primeros reportes, un perrito en la zona de vías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro provocó el retraso de trenes y de cientos de usuarios que esperaban llegar a sus destinos.

Desde las 6:10 el lomito fue detectado en vías de la Línea 2, a la altura de la estación Zócalo, lo que ocasionó un primer corte de corriente. Desde ese punto, avanzó hacia Cuatro Caminos, recorriendo aproximadamente 11 kilómetros sobre la vía.

Perrito en vías del Metro: Recorrió 20 estaciones de la Línea 2

Al aparecer, el lomito ingresó desde las primeras horas de este viernes en la intersección Portales-Nativitas, y por varios minutos caminó en las vías del Metro, en dirección Cuatro Caminos.

El STC Metro informó que el perrito fue rescatado en la zona de maniobras de la estación Cuatro Caminos de la Línea 2, luego de alrededor de dos horas de maniobras en las que recorrió 20 estaciones, que incluyeron varios cortes de corriente, que afectaron el avance continuo de los trenes.

Autoridades del Metro realizaron cortes a la circulación graduales para evitar poner en riesgo al perrito, además, por protocolo de seguridad no hubo ingreso de elementos a las vías.

El lomito será trasladado al Centro de Transferencia Canina en El Rosario, donde recibirá atención veterinaria e iniciará el proceso para ser adoptado.

