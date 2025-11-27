Metro CDMX: Realizarán Trabajos Especiales en Estación Oceanía Línea B, ¿Suspenderán Servicio?

El Metro CDMX informó que se realizarán trabajos especiales en la estación Oceanía de la Línea B, que tiene conexión con la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), por lo que anunciaron los detalles de estas maniobras.

Según las autoridades, los trabajos en la vía de enlace de la Línea B comenzarán el sábado 29 y se prolongarán hasta el domingo 30 de noviembre.

Se llevarán a cabo maniobras para el reposicionamiento de una trabe en el viaducto elevado, ubicado sobre Circuito Interior y avenida Oceanía

¿Habrá cierres en la estación Oceanía de la Línea B del Metro CDMX?

El STC indicó que los trabajos iniciarán a las 23:00 horas del sábado 29 y se prolongarán hasta las 6:00 horas del domingo 30 de noviembre.

La trabe en referencia corresponde a la vía de enlace en Oceanía Línea B, hacía la Línea 5, la cual no es utilizada para el servicio a usuarios

Por lo tanto, el servicio se llevará a cabo de manera habitual en el Metro CDMX, pero ojo, porque habrá modificación en la circulación que corresponde al Circuito Interior.

Toma nota, porque las afectaciones se presentarán en los carriles centrales de dicha vialidad con dirección a La Raza, a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Entonces, el personal de Tránsito indicará a los automovilistas para incorporarse a los carriles laterales.

Para continuar hacia La Raza, será necesario:

Tomar Av. 608 y retornar en el distribuidor ubicado en Metro Deportivo Oceanía.

Luego reincorporarse a los carriles centrales del Circuito Interior.

Las alternativas viales durante este lapso de tiempo en el que realizarán los trabajos con la trabe de Oceanía Línea B son:

Eje 3 Norte

Av. 602

Anillo Periférico

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente

