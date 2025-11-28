Donald Trump anunció que indultará Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras preso por narcotráfico en Estados Unidos. Además, el presidente reiteró que apoyará al país centroamericano si gana Tito Asfura.

Trump reiteró su apoyo a Tito Asfura, candidato conservador a la presidencia de Honduras. El presidente republicano prometió apoyar al país centroamericano si gana el exalcalde de Tegucigalpa. A través de Truth Social, el republicano escribió:

Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño.

Además, el presidente estadounidense señaló que negará su apoyo a cualquiera de los otros dos candidatos, la candidata de izquierda Rixi Moncada y el presentador de televisión Salvador Nasralla.

Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea.

En días anteriores, Donald Trump acusó a los rivales de Asfura de representar el “avance comunista”.

Donald Trump indultará a expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández

En el mismo mensaje, el presidente estadounidense anunció que indultará a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras preso por narcotráfico en Estados Unidos. El político fue condenado en 2024 a 45 años de prisión.

Al respecto, Donald Trump señaló el político hondureño “ha sido tratado con mucha dureza”. Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos por el gobierno de Joe Biden en 2022.

Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia.

El presidente estadounidense dijo que no puede permitir que Juan Orlando Hernández permanezca preso y adelantó que Honduras vivirá un gran éxito económico con Asfura:

Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero.

Las elecciones presidenciales de Honduras se celebrarán este domingo 30 de noviembre.

