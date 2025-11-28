Las aerolíneas mexicanas Volaris y Viva anunciaron este viernes 28 de noviembre de 2025 que algunas de sus operaciones se verán afectadas por la actualización de software de la familia de aviones Airbus A320 a nivel mundial.

Volaris prevé cancelaciones y retrasos en su red de rutas, mientras que Viva advierte sobre posibles repercusiones en algunos itinerarios.

¿Qué pasa con los aviones A320?

Airbus ordenó este viernes un cambio inmediato de software en "un número significativo" de sus aviones más vendidos de la familia A320, en una medida que, según fuentes del sector, afectaría a unas 6 mil aeronaves, es decir, a más de la mitad de la flota mundial.

El cambio debe llevarse a cabo antes del siguiente vuelo rutinario, según un boletín enviado a las aerolíneas al que tuvo acceso Reuters, amenazando con cancelaciones o retrasos durante uno de los fines de semana de mayor actividad de viajes del año en Estados Unidos y más allá.

La firma dijo en un comunicado que un incidente reciente con un avión de la familia A320 había revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

¿Qué afectaciones habrá en vuelos de Volaris?

Por su parte, en un comunicado, Volaris informó a sus clientes que, para dar cumplimiento a la indicación, la aerolínea procederá a efectuar la actualización en toda su flota.

La mayoría de las actualizaciones se completarán entre el sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda la red de rutas durante las siguientes 48 o 72 horas, detalló.

"La empresa estará actualizando la información de sus vuelos a través de sus canales digitales y ofrecerá opciones y alternativas de reprogramación de vuelos sin costo para sus clientes a través del sitio web www.volaris.com, sección Mis Reservas, o vía nuestro canal de WhatsApp", abundó.

#VolarisInforma Sobre la orden precautoria emitida por Airbus pic.twitter.com/RkFJJaHR39 — Volaris (@viajaVolaris) November 28, 2025

Con corte a las 20:00 horas, la aerolínea reportó que ha operado con normalidad todos sus vuelos programados para este viernes. Del total de su flota, la compañía aérea requiere actualizar el software de Airbus en 90 aeronaves.

De momento, agregó, el proceso avanza de "manera ágil y se trabaja adecuadamente a fin de que se afecten lo menos posible sus operaciones, minimizando inconvenientes para sus clientes". Para lo que resta del día, Volaris prevé continuar operando sin cancelaciones ni afectaciones mayores.

#VolarisInforma Actualización sobre la orden precautoria emitida por Airbus pic.twitter.com/tkkkAnYpkJ — Volaris (@viajaVolaris) November 29, 2025

¿También habrá afectaciones en vuelos de Viva?

En tanto, la aerolínea Viva informó que está trabajando de la mano con las autoridades y con Airbus para mitigar los efectos de dicha medida y llevar a cabo las actualizaciones del software en el menor tiempo posible; sin embargo, aún no ha definido el periodo en que realizará estos trabajos.

No obstante, precisó que, aunque estos cambios pueden generar repercusiones en algunos itinerarios, la seguridad de los pasajeros es su prioridad. "Estaremos informando puntualmente a los clientes qué itinerarios se verán afectados por esta orden precautoria", añadió.

Agradecemos de antemano la comprensión de todos nuestros clientes y reiteramos nuestro compromiso de mantenerlos informados a medida que avance el proceso de acutalización

Postura oficial Sobre la orden precautoria emitida por AIRBUS (https://t.co/evsuOlkuty) pic.twitter.com/F61H6yaBdU — Viva (@VivaAerobus) November 28, 2025

Más tarde, la aerolínea informó que a partir de este viernes algunas de sus operaciones presentarán afectaciones. "Estas afectaciones estarán presentes en los próximos días mientras se implementan las acciones requeridas", añadió.

⚠️#AvisoImportante



Si tu vuelo fue afectado, te notificaremos a través del correo o teléfono registrado en tu reserva.



O envíanos un DM para brindarte asistencia.



Para autogestionar tu vuelo, ingresa aquí 👉 https://t.co/I37DlXoszr

Más detalles en 👉 https://t.co/94y3XdyCiD pic.twitter.com/PoZ9ACvHO9 — Viva Te Escucha (@VivaTeEscucha) November 29, 2025

AFAC llevará a cabo verificación técnica de aeronaves A320 de Viva y Volaris

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que llevará a cabo la verificación técnica de las aeronaves Airbus que operan Volaris y Viva a fin de garantizar las condiciones máximas de seguridad operativa.

Ello, mientras dichas aerolíneas trabajan en la logística para implementar la directiva de seguridad y afectar lo menos posible a sus usuarios, ante la posibilidad de que exista cancelación de vuelos.

La autoridad reitera su compromiso de vigilar que el transporte aéreo en México se prese de manera continua, segura y en beneficio de la población

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), informa: pic.twitter.com/gauPKLj1vj — AFAC (@AFAC_mx) November 28, 2025

