Rui Patricio, Portero Portugués que Sonó para Llegar a Pumas, Dice Adiós al Futbol

El portero Rui Patricio, que ganó la Eurocopa 2016 junto a Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal, ha decidido colgar los guantes. El arquero se va de las canchas luego de dos décadas como futbolista profesional.

La noticia del adiós del guardameta fue dada a conocer por la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) a través de un comunicado en el que destacó que la carrera de Rui Patrício estuvo marcada "por hazañas históricas y una enorme longevidad en la portería de Portugal".

Noticia relacionada: ¿Rafa Márquez Será el Próximo Entrenador de la Selección Mexicana? Esto Es lo que Sabemos

Hay que señalar que Rui Patricio, de 37 años de edad, sonó en el pasado mercado de fichajes como refuerzo de los Pumas de la Liga MX, antes de que se confirmara la llegada del arquero colombiano Keylor Navas.

En el pasado mes de julio, el especialista en fichajes César Luis Merlo señaló que había negociaciones avanzadas para que el exarquero de la Selección de Portugal arribara a la Liga MX este 2025.

La llegada de Patricio a los Pumas ya no se concretó porque se destrabaron las negociaciones por Keylor Navas, que firmó con el equipo universitario el 24 de julio del 2025.

¿Quién es Rui Patricio, portero de la Selección de Portugal que anunció su retiro?

Rui Pedro dos Santos Patrício jugó 108 partidos con la Selección de Portugal y fue convocado a las Eurocopas del 2012 y 2016, así como la Liga de Naciones en 2019. Acudió a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Y en lo que se refiere a clubes, estuvo la mayor parte de su carrera en el Sporting Clube, en cuya cantera se formó. Del Sporting saltó al Wolverhampton inglés en el 2018, donde coincidió con el delantero mexicano Raúl Jiménez varias temporadas.

Más adelante, en el 2021, se fue a defender la portería de la Roma. En la temporada 2024-25, Rui Patricio emigró al Atalanta y al finalizar su contrato fue fichado por el equipo árabe Al Ain para jugar el Mundial de Clubes 2025.

Para honrar su trayectoria y agradecer sus contribuciones deportivas a la selección lusa, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) anunció que este viernes 12 de diciembre habrá una ceremonia que celebrará "la carrera, el talento y la excepcional contribución" de Rui Patricio.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC