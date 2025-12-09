Real Madrid vs Manchester City: Hora y Posibles Alineaciones del Partido de Champions League

El Real Madrid busca consuelo en la Champions, luego de la baja de juego en la Liga española, así que recibe al Manchester City con ganas de recuperar confianza e ir a la caza del líder de la competencia, que es el Liverpool.

El partido Real Madrid vs Manchester City corresponde a la Fecha 6 de la Champions League 2025 y es de gran relevancia para ambos clubes. El club merengue marcha en la sexta posición, mientras que el equipo inglés ocupa la casilla 12 de la tabla general.

Real Madrid viene de perder en su Liga ante el Celta de Vigo. La derrota, con marcador de 2-0, además encendió las alarmas: los analistas hacen eco de las versiones que dicen que el vestidor está roto, que el entrenador Xabi Alonso no ha logrado armonía entre tantas estrellas del plantel y que eso se refleja en el funcionamiento sobre la cancha.

Luego de 16 partidos jugados en LaLiga de España, el equipo merengue dejó el liderato en manos del Barcelona: los blaugranas suman 40 unidades, por 36 de los madrileños.

Por su parte, el Manchester City llega más motivado al compromiso de la Champions, ya que el pasado fin de semana goleó 3-0 al Sunderland en la liga inglesa y le pisa los talones al Arsenal en la cima de la tabla general.

Sólo que en la Champions League 2025 anda de capa caída: los Citizens suman tres partidos ganados, uno empatado y otro perdido, para ubicarse en la casilla 12 con 10 puntos. Así que les urge un triunfo en la competencia para no alejarse demasiado de los punteros.

Real Madrid vs Manchester City: Posibles alineaciones del partido de la Champions League 2025

En caso de que no haya cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler, Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior

Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Rico Lewis, Nathan Aké, Josko Gvardiol, Rayan Ait Nouri, Nico O'Reilly, Tijjani Reijnders, Phil Foden; Savinho, Omar Marmoush y Erling Haaland.

Real Madrid vs Manchester City: ¿Cuándo y a qué hora es el partido de la Champions League 2025?

El partido Real Madrid vs Manchester City de la Jornada 6 de la Champions League 2025 se jugará este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu, casa de los merengues. La cita para que el árbitro haga sonar el silbato es a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Además la sexta fecha de la Champions League se complementa con los partidos que que a continuación enlistamos:

Villarreal vs Kobenhavn a las 11:45 horas

Qarabag vs Ajax a las 11:45 horas

Real Madrid vs Manchester City a las 14:00 horas

Leverkusen vs Newcastle a las 14:00 horas

Benfica vs Napoli a las 14:00 horas

Brujas vs Arsenal a las 14:00 horas

Athletic de Bilbao vs París SG a las 14:00 horas

Juventus vs Pafos a las 14:00 horas

Dortmund vs Bodo Glimt a las 14:00 horas

