Inter de Milán vs Liverpool: ¿Cómo Quedó el Partido de Champions League 2025?

Este martes 9 de diciembre arrancó la Fecha 6 de la Champions League 2025, que continuará el miércoles 10. El partido Inter de Milán vs Liverpool fue el plato fuerte del día, pero también se llevaron a cabo los duelos Barcelona vs Frankfurt y PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid.

Fue en el Estadio de San Siro que un desesperado Liverpool saltó a cancha con la urgencia de sumar una victoria, para no rezagarse en la clasificación. Y es que el conjunto inglés marchaba en la posición 12 con 10 unidades.

Noticia relacionada: Mexicana Mercedes Roa, Creadora de Contenido de Futbol, Fue Agredida en Marsella, Francia

El Liverpool anotó el primer tanto a los 33 minutos del partido. Sin embargo, el árbitro acudió a revisar el tanto en el VAR y anuló el gol del zaguero Konaté debido a una mano previa de Virgil van Dijk cuando recentraba la pelota en un tiro de esquina.

Al minuto 39 el Inter de Milán respondió con un tiro libre directo que cobró Nicolo Barella y que pasó a unos centímetros del poste. Se salvó el Liverpool del gol, porque fue evidente que el guardameta Alisson nunca iba a llegar a la pelota.

Los minutos finales del primer tiempo fueron de ida y vuelta, con llegadas en ambas áreas y algunas aproximaciones de peligro, pero el marcador siguió intacto.

Video: David Faitelson Habla sobre la Disputa entre FIFA y UEFA

Inter vs Liverpool: ¿Cómo quedó el partido de la fecha 6 de la Champions League 2025?

Para la segunda parte el Liverpool arrancó mejor y en menos de 10 minutos ya había insinuado peligro en al menos dos ocasiones. La presión era desde la salida, buscando un error o titubeo de la zaga italiana.

El Inter de Milán se volvió a asentar en la cancha y emparejó el trámite del partido, que se empezó a trabar en la media cancha, con faltas y forcejeos que no contribuían a un buen espectáculo.

Hasta el minuto 85 llegó la polémica con un penal riguroso para el Liverpool, luego de un jaloncito de camiseta del zaguero Alessandro Bastoni en el área sobre un atacante. Los encargados del VAR llamaron al silbante para que revisara la jugada y este consideró que había elementos para sancionar infracción. Dos minutos después, el mediocampista húngaro Dominik Szoboszlai hizo efectivo el cobro y puso el 1-0 a favor del equipo inglés.

Luego de 90+6 minutos, el árbitro hizo sonar su silbato y señaló la media cancha en señal de que finalizaba las acciones. Con la victoria, el Liverpool llegó a 12 unidades y ascendió a la octava posición de la tabla.

Resultados Champions League 2025: ¿Cómo quedó el partido PSV vs Atlético de Madrid?

En otro frente se llevó a cabo el partido PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid, también de la Fecha 6 de la Champions League.

A los 10 minutos de juego el mediocampista Guus Til consiguió abrir el marcador, 1-0, a favor de los locales. Así que desde temprano el partido se puso cuesta arriba para el Atlético de Madrid.

Pero los colchoneros empataron al minuto 37, cuando Julián Álvarez mandó el 1-1 al fondo de la portería. Entonces el club español recuperó la confianza y se fue al descanso con buenas sensaciones.

Ya en la segunda mitad el Atlético de Madrid apagó el fuego y los ánimos de los Granjeros con dos goles en menos de cinco minutos: David Hancko hizo el 2-1 al 52’ y Alexander Sorloth consiguió el 3-1 al 56’.

A los 85 minutos el PSV le agregó emoción al encuentro, luego de que el delantero estadounidense Ricardo Pepi puso el 3-2 en el marcador. Los nervios empezaron a incomodar a los colchoneros, que apostaron a aguantar la ventaja y se replegaron.

Pese a que se fue con todo al ataque, el equipo local no consiguió el anhelado empate y el Atleti pudo respirar aliviado cuando al árbitro decretó la finalización del duelo a los 90+5.

Resultados Champions League 2025: ¿Cómo quedó el partido Barcelona vs Frankfurt?

Y en el Camp Nou, otro club español también se vio abajo en el primer tiempo: El partido Barcelona vs Frankfurt parecía controlado por el equipo blaugrana, ya que tenía la pelota y las ocasiones de peligro.

Sin embargo, el conjunto alemán aprovechó un descuido de los locales y anotó el 1-0 mediante un contragolpe que culminó el delantero Ansgar Knauff a los 26 minutos de juego. Un balde de agua fría en la casa blaugrana.

Ya en la segunda parte, el Barca reaccionó gracias a una anotación del lateral Jules Koundé para el 1-1 a los 50 minutos de juego.

La anotación despertó el instinto ganador del club blaugrana, así que no tardó en darle la vuelta a la pizarra: el 2-1 también lo marcó Koundé, con un remate de cabeza que se coló pegado a la base del poste.

El triunfo colocó provisionalmente al Barcelona en la casilla 14 de la clasificación, con 10 unidades. Sin embargo, aún está lejos de la parte alta, donde dominan equipos como el Arsenal, Bayern Munich y París SG.

Resultados de la Jornada 6 de la Champions League 2025 de este martes 9 de diciembre:

Kairat 0-1 Olympiakos

Bayern Munich 3-1 Sporting de Lisboa

Atalanta 2-1 Chelsea

Mónaco 1-0 Galatasaray

Unión SG 2-3 Olympique de Marsella

PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid

Barcelona 2-1 Frankfurt

Inter de Milán 0-1 Liverpool

Tottenham 3-0 Slavia Praga

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC