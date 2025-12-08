Mexicana Mercedes Roa, Creadora de Contenido de Futbol, Fue Agredida en Marsella, Francia

La creadora de contenido Mercedes Roa fue víctima de un asalto violento en Francia. De acuerdo con los reportes, la influencer mexicana que se especializa en contenido de futbol, fue agredida junto con sus amigos la madrugada de este lunes en un concurrido barrio de Marsella.

Mercedes Roa, futbolista e influencer mexicana que participó en la Queens League, fue agredida frente al Teatro de la Ópera de Marsella. Ella resultó con heridas leves y fue atendida por bomberos.

El alcalde de Marsella, Benoit Payan, lamentó los hechos y prometió justicia para Mercedes Roa y sus amigos:

Ofrezco todo mi apoyo a Mercedes Roa y sus amigas, víctimas de este ataque inaceptable. Agradezco a nuestros agentes de policía municipal por la rápida detención de los agresores; la justicia debe hacerse lo antes posible

De acuerdo con información de medios locales, Mercedes Roa fue hasta Francia como invitada al partido de la Liga Universe, un evento que reunió a leyendas y exestrellas del futbol mundial, entre ellos Zinedine Zidane y Gerard Piqué.

¿Qué la pasó y cuál es el estado de salud de la creadora de contenido Mercedes Roa?

También trascendió que la creadora de contenido y sus amigos andaban de fiesta por el Barrio de la Ópera, en Marsella, cuando fueron atacados por otro grupo de jóvenes. Los hechos ocurrieron en la madrugada y a la llamada de auxilio llegaron la policía y posteriormente los paramédicos.

Los agresores fueron detenidos, pese a que huyeron del lugar, y son acusados de agresión, lesiones y asalto con violencia. Mientras que la influencer y sus amigos fueron llevados en ambulancia a un hospital para ser valorados. Medios locales señalaron que Mercedes Roa no sufrió heridas de consideración, pero aún así presentó cargos contra sus agresores.

Con información de N+

