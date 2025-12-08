Horarios de la Final de Liga MX 2025: ¿Cuándo y A Qué Hora Juegan Toluca vs Tigres?

La Liga MX dio a conocer los días y horarios de la Final del Torneo Apertura 2025, que disputará Toluca vs Tigres, quienes se enfrentarán por primera vez por el título del futbol mexicano. Por ello acá te decimos cuándo y a qué hora se jugarán los partidos de Ida y Vuelta para definir al campeón.

Estamos a solo dos partidos de conocer si habrá bicampeón o nuevo rey en la Liga MX, esto luego de que los Diablos Rojos eliminaran a los Rayados de Monterrey para avanzar a la Final, mientras que el conjunto de la UANL hizo lo propio al superar a Cruz Azul en las Semifinales.

¿Cuándo se jugará la Final de la Liga MX?

Una vez que se definieran los finalistas, la Liga MX dio a conocer que los partidos por el título del Torneo Apertura 2025 se jugarán el jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario y el domingo 14 de diciembre en el Nemesio Díez, con el Toluca cerrando en casa.

Los Diablos Rojos del Toluca buscarán conseguir el Bicampeonato de la Liga MX con su segundo título del año, mientras que los Tigres desean alcanzar su primer título desde el Clausura 2023, aunque de lograrlo sería su octavo campeonato en el futbol mexicano.

Horarios de la Final de Liga MX 2025

La Liga MX también dio a conocer los horarios de los partidos entre Toluca y Tigres, quienes se enfrentarán por primera vez por el título del futbol mexicano. A esta hora se jugarán la Final de Ida y Vuelta:

Gran Final de Ida

Tigres vs Toluca

Fecha: Jueves 11 de diciembre 2025

Horario: 8:00 pm

Sede: Estadio Universitario

Gran Final de Vuelta

Toluca vs Tigres

Fecha: Domingo 14 de diciembre 2025

Horario: 7:00 pm

Sede: Estadio Nemesio Díez

