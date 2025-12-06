¿Quién Pasó a la Final de la Liga MX 2025 y Cuándo se Juega? Así Queda el Partido de la Liguilla

Falta muy poco para que conozcamos al nuevo campeón del futbol mexicano y debido a que hoy fueron las Semifinales de vuelta, acá te decimos cómo va la Liguilla, quién pasó a la Final de la Liga MX Apertura 2025 y cuándo se juega, para sepa quiénes son los equipos finalistas de este torneo.

Para que te des una idea de cómo se jugará la gran final del futbol mexicano, en una nota ya te dejamos el resultado de ida del Monterrey vs Toluca y cómo quedó el primer partido Cruz Azul vs Tigres, donde los marcadores globales ya ponen a dos clubes adelantados para avanzar a la siguiente fase.

¿Cómo va la Liguilla MX 2025?

Antes de que se jugaran los partidos de vuelta de las Semifinales de la Liga MX, los dos equipos de la Sultana del Norte tenían una ligera ventaja en el marcador global:

Marcador global al confirmado: Tigres 2-2 Cruz Azul. Marcador global confirmado: Monterrey 3-3 Toluca.

¿Cuándo se juega la Final de la Liga MX 2025?

Ya con los dos finalistas confirmados, la gran final de la Liga MX Apertura 2025 se va a jugar en las siguientes fechas y posibles horarios:

Final de Ida: Se juega el jueves 11 de diciembre 2025 , posiblemente a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

, posiblemente a las 20:00 horas (tiempo del centro de México). Final de Vuelta: Es el domingo 14 de diciembre 2025 y se jugaría a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Quién pasó a la Final de la Liga MX?

El primer finalista de la Liga MX fue el Toluca, quienes gracias a su posición en la tabla general eliminaron a Rayados de Monterrey. Posteriormente, Tigres hizo lo propio, el dejar en el camino a Cruz Azul en el Volcán.

Fue minutos después de las 23:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 6 de diciembre cuando conocimos de forma oficial quién pasó a la Final de la Liga MX 2025. Para el próximo lunes se anunciarán fechas y horarios oficiales de cuándo se juega la ida y vuelta del Toluca vs Tigres, que definirán al nuevo campeón del futbol mexicano.

