¿Rafa Márquez Será el Próximo Entrenador de la Selección Mexicana? Esto Es lo que Sabemos

Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmó que Rafael Márquez será quien ocupe el cargo de director técnico de la Selección Mexicana, en lugar de Javier "Vasco" Aguirre. Esto es lo que sabemos.

Aunque en las últimas horas se había corrido la versión de que Antonio Mohamed era candidato al puesto, este martes 9 de diciembre fue Ivar Sisniega quien confirmó que el elegido es Márquez, actual auxiliar técnico de Aguirre en el equipo Tricolor.

Rafael Márquez Álvarez es un referente en la Selección Mexicana, se ganó el respeto de jugadores, técnicos y afición cuando portó la camiseta y el gafete de capitán durante años, así que no es extraño que haya sido considerado para ser el nuevo entrenador nacional.

A sus 46 años, Rafa Márquez no tiene mucha experiencia como entrenador pero conoce a fondo las entrañas de la Selección Nacional y de la Federación Mexicana de Futbol, dos puntos esenciales que le dieron ventaja sobre otros candidatos.

“El Kaiser” se retiró de las canchas en abril del 2018, luego de portar las playeras del Atlas, Mónaco, Barcelona, New York Red Bulls, León y Hellas Verona. Fue en Europa donde se preparó para ser entrenador de futbol y empezó dirigiendo en fuerzas básicas: con el Real Alcalá y el Barcelona Atletic. Con los cadetes del Barcelona estuvo hasta julio del 2024, cuando salió para seguir su camino en la Selección Mexicana.

En agosto del 2024 fue anunciado por la Federación Mexicana de Futbol como auxiliar técnico y mano derecha de Javier Aguirre, el seleccionador nacional. Poco más de un año después, el presidente de la FMF confirmó que Márquez será quien releve a Javier Aguirre y no Antonio Mohamed, como se rumoraba:

"Lo de Rafa Márquez está en el contrato que tiene firmado con la FMF”, precisó Ivar Sisniega ante los medios de comunicación. Y añadió que “es un contrato en donde él termina su empleo como asistente de Javier Aguirre después de la Copa del Mundo y se integra ya como el entrenador principal de la Selección".

El plan es que una vez que Javier Aguirre culmine su proceso con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, dejará el cargo para que lo ocupe Rafael Márquez. Un relevo natural, que dará continuidad al proyecto de la FMF.

En ese mismo sentido, Sisniega añadió en conferencia de prensa que "ya he tenido reuniones con él, con Duilio Davino, para explorar su cuerpo técnico, con quién va a trabajar. Es un plan que está en marcha”.

