Arsenal Ha Debutado a Dos Futbolistas de 15 y 16 Años en la Champions League 2025

Aunque los futbolistas debutan cada vez más jóvenes en las Ligas profesionales del mundo, no deja de llamar la atención que a los 15 años ya compitan en torneos de alto rendimiento. Justo este miércoles 10 de diciembre, el Arsenal le dio la oportunidad a otro canterano: Marli Salmon debutó en la Champions League 2025.

Pero el caso de Salmon, que entró de cambio ante el club Brujas, no es único. El futbolista de 16 años de edad se sumó a Max Dowman, de 15, a la lista de joyas del Arsenal que el estratega Mikel Arteta ha debutado en la actual Champions.

Marli Salmon, que tiene 16 años y 103 días, entró al terreno de juego al minuto 82 para sustituir a Ben White en la posición de defensa lateral. El jovencito, con la casaca 89, se mostró algo nervioso pero no desentonó en el poco tiempo que estuvo en el campo.

Sobre el debut de Marli Salmon, el entrenador Mikel Arteta señaló que tiene mucho recorrido por delante: "Es muy joven, todavía tiene 16 años, y está jugando en la Champions.Sabíamos que en algún momento teníamos que usarlo”

El estratega de origen español que tiene al Arsenal en la cima de la Champions League 2025 con paso perfecto y 18 unidades en seis jornadas, destacó el carácter formativo del club inglés:

Por eso hay tanto trabajo y todos en la academia ponen mucho entusiasmo y esfuerzo. Durante mucho tiempo tienes que preparar esos talentos. Así que gracias a ellos, porque cuando los necesitamos, están ahí, están listos para rendir

¿Quiénes son los futbolistas más jóvenes en debutar en la Champions League?

Salmon, inglés de origen jamaicano por parte de su padre, se une a la selecta lista de los futbolistas más jóvenes en estrenarse en la Champions League.

Su compañero de equipo, Max Dowman, encabeza el listado con sus 15 años y 308 días: entró en el partido contra el Slavia Praga el pasado 4 de noviembre.

El segundo lugar es para Youssoufa Moukoko, quien tenía 16 años y 18 días en 2020, cuando jugó con el Borussia Dortmund en la Champions de ese año.

Y en tercer sitio se encuentra Lamine Yamal, quien tenia 16 años y 68 días cuando ingresó a un partido de la Champions en la edición 2023.

