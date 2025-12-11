Bad Bunny Se Cae en 'La Casita' en Primer Concierto en la CDMX; Así Reaccionó.

Bad Bunny tuvo un pequeño incidente en el primero de sus ocho conciertos en la Ciudad de México en el Estadio de GNP, pues resbaló y cayó mientras actuaba encima del escenario de "La Casita" la noche de este miércoles 10 de diciembre.

El puertorriqueño sufrió el percance cuando se desplazaba por el techo improvisado cantando "Efecto" y animaba al público que se dio cita en la primera noche como parte de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” en el país.

La escena fue viralizada en redes sociales, pues usuarios captaron desde las gradas la imagen de la caída. Aparentemente, la situación no pasó a mayores, salvo el golpe en la parte trasera de una de sus piernas.

¿Por qué se cayó Bad Bunny y cómo reaccionó?

El pie derecho del Bad Bunny resbaló y aunque quiso mantener el equilibrio, fue a dar al piso de inmediato, lo que interrumpió su canción. Los fanáticos sorprendidos gritaron para animarlo.

El "Conejo Malo" permaneció sentado alrededor de 13 segundos, mientras la música continuaba de fondo y otros seguidores aplaudían. En videos compartidos en X, se aprecia que el cantante se quedó mirando de un lado al otro para captar a su público.

Sin embargo, después empezó a reírse por lo chusco del momento, tomando de forma irónica el incidente y como muestra de seguridad emocional ante el ridículo.

El intérprete de "Titi Me Preguntó" se reincorporó y el show continuó sin mayores complicaciones.

El ambiente tropical e internacional por ver a Benito

Desde primeras horas de la tarde de este miércoles, los alrededores del GNP se transformaron en un carnaval de texturas, colores y acentos. Turistas de más de 70 países se mezclaban con jóvenes mexicanos provenientes de decenas de estados, todos en busca de vivir la primera de las ocho noches del "Debí tirar más fotos World Tour" en la capital del país.

El ambiente estuvo marcado por coronas de flores, orejas de rana —convertidas ya en un talismán entre los seguidores del cantante—, camisas hawaianas y sombreros playeros que poblaban cada acceso.

A la par, cientos de visitantes internacionales llenaban la explanada.

Entre ellos, un grupo proveniente de Venezuela, pero residente en Estados Unidos, que relató la odisea que significó obtener sus entradas.

"Pagamos 300 dólares cada uno, fue en reventa. Ahorita estamos esperando que nos llegue el último boleto", explicaron entre risas y algo de nervios Citlali y Amalia. Para ellas, escuchar "Nueva York" era la meta emocional de la noche.

La escena de este miércoles, más cercana a un festival multicultural que a un solo concierto, marcó el arranque de una residencia que reunirá a cientos de miles de personas y que convirtió a la Ciudad de México, al menos por estas noches, en la capital latinoamericana del turismo musical.

Las presentaciones se celebrarán del 10 al 21 de diciembre, con fechas los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21, todas anunciadas como agotadas desde semanas antes.

