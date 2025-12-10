China Espera que México Corrija "Proteccionismo" Comercial por Aranceles; Pide Prudencia .

China expresó hoy su "esperanza" de que México "corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible" después de que el Senado aprobara aranceles de hasta el 50 % para más de 1,400 productos provenientes del gigante asiático y otras naciones de la región.

"Las medidas dañarán de manera considerable los intereses de socios comerciales como China", denunció un portavoz del Ministerio de Comercio del país asiático.

Asimismo, el funcionario reclamó a México que colabore con Pekín para "proteger conjuntamente la situación general de las relaciones económicas y comerciales bilaterales".

El vocero recordó que el Ministerio abrió el pasado mes de septiembre una investigación sobre barreras al comercio y la inversión contra México, y que estas pesquisas "prosiguen su curso", sin especificar si la aprobación de los aranceles influirá en su desenlace.

Comercio "seguirá de cerca la aplicación y el impacto" de los gravámenes mexicanos, aunque reconoce que el paquete aprobado presenta tasas "reducidas hasta cierto punto" a algunos componentes para automoción, productos industriales ligeros o textiles en comparación con la propuesta del pasado mes de septiembre.

"China siempre se ha opuesto a toda forma de incremento unilateral de aranceles", subrayó el portavoz, según el comunicado divulgado en la página web oficial del Ministerio de Comercio.

¿De qué trata el plan tarifario de México?

La iniciativa en cuestión se aprobó en un momento en el que México se prepara para la revisión del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para el próximo año en medio de las amenazas constantes por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

China celebra que los países resuelvan sus diferencias mediante acuerdos comerciales, pero ningún acuerdo debería tener como condición que perjudique el desarrollo del comercio mundial, y tampoco debería dañar los intereses legítimos de China. Esperamos que México conceda una gran importancia a eso, y que actúe con prudencia

Pekín, finaliza el comunicado, da gran importancia a sus lazos comerciales con México, por lo que espera "reforzar la comunicación y el diálogo" con el gobierno de Claudia Sheinbaum en ese ámbito, con el objetivo de "afrontar adecuadamente las diferencias" ante una coyuntura marcada por "un panorama internacional complejo y volátil y la acechante sombra del proteccionismo".

La ley aprobada este miércoles por el Senado contempla aranceles de entre el 5 y el 50% a unos 1,463 productos de China y otros países asiáticos con los que no existe un tratado comercial en sectores como el textil, aluminio o plásticos a partir del 1 de enero de 2026.

En un comunicado, el Senado indicó que la ley "busca implementar acciones concretas que permitan una interacción equilibrada del mercado", para evitar distorsiones económicas que puedan afectar la relocalización de los sectores productivos considerados estratégicos para México, así como la atracción de nuevas empresas e industrias de alto valor agregado.

Los productos afectados por esta nueva ley representan cerca de 52 mil millones de dólares en las importaciones, lo que equivale al 8.6 % del total nacional. Según el gobierno mexicano, la reforma facilitará la protección de más de 320 mil empleos en riesgo.

Con información de EFE

