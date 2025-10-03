China Rechaza Investigación “Antidumping” que México Abrió sobre Estos Productos

Este viernes 3 de octubre de 2025, China expresó su rechazo a las investigaciones antidumping que inició México contra varios productos de fabricación china.

Además, en un comunicado anunció la apertura de un procedimiento propio sobre barreras comerciales e inversiones.

¿Qué productos investiga México?

El Ministerio de Comercio chino señaló que la Secretaría de Economía de México, a petición de empresa locales, abrió cuatro investigaciones relacionadas con varios productos, como:

Tela recubierta de policloruro de vinilo.

Cinta autoadhesiva.

Pernos de acero procedentes de China.

Ante ello, las autoridades de ese país dijeron que se oponen "firmemente a medidas proteccionistas que afecten a los intereses legítimos" de las compañías chinas.

Asimismo, enfatizaron que "seguirán de cerca" el desarrollo de los procedimientos en curso en México.

China pide garantizar derechos de empresas exportadoras

Pekín instó a México a cumplir de manera estricta con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) durante las investigaciones y a garantizar los derechos de las empresas exportadoras afectadas.

El Ministerio de Comercio chino indicó que, en lo que va de 2025, México ha abierto 11 investigaciones antidumping contra productos chinos, casi el doble de las registradas en 2024.

Y añadió que China ha mantenido una actitud "prudente y contenida" a la hora de iniciar procesos de defensa comercial contra importaciones.

Investigación sobre barreras comerciales

En la comunicación oficial, el organismo también dijo que los países deberían abstenerse de imponer restricciones a China "bajo diferentes pretextos" por "presiones externas", en referencia a Estados Unidos.

El Ministerio ha iniciado una investigación sobre barreras comerciales y de inversión en relación con el aumento propuesto por México a los aranceles de importación y otras medidas restrictivas al comercio y la inversión contra China.

Y añadió que China "adoptará todas las medidas necesarias, incluidas las relativas al comercio y la inversión, con el objetivo de salvaguardar los derechos e intereses" de sus empresas.

