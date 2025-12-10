Donald Trump Lanza Sitio de la Visa Dorada para Residir en Estados Unidos, ¿Cuánto Cuesta?

Donald Trump anunció el sitio para tramitar la Visa Dorada para obtener la residencia en Estados Unidos. Te contamos quiénes pueden aplicar a este documento y cuáles son los requisitos.

Donald Trump anunció en febrero la creación de una “Visa Dorada” para que millonarios extranjeros pudieran tramitar fácilmente su residencia en los Estados Unidos.

El sitio para tramitar la "Trump Card" incluye el anuncio de una "visa platino" que incluirá exenciones fiscales.

Donald Trump anuncia sitio de la Visa Dorada

A través de la red social Truth Social, Donald Trump anunció el lanzamiento oficial de la “Trump Card”, una visa especial para millonarios que permitirá tramitar la residencia permanente de forma rápida. El mandatario escribió al respecto que este documento será “un camino directo a la ciudadanía” para extranjeros “calificados y verificados”:

¡LA TARJETA DORADA TRUMP DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS YA ESTÁ AQUÍ! Un camino directo a la ciudadanía para todas las personas calificadas y verificadas. ¡MUY EMOCIONANTE! Nuestras Grandes Empresas Estadounidenses por fin pueden conservar su invaluable talento. ¡El sitio web estará disponible en 30 minutos!

El anuncio enlazaba al sitio trumpcard.gov, donde se aprecia el diseño de una tarjeta dorada con el rostro de Donald Trump. El sitio ofrece información para dos clases de visas, para individuos y para que empresas traigan a sus empleados.

Además, el mismo sitio señala el anuncio de una “Trump Card” de color platino. Esta versión del documento permitirá obtener exenciones fiscales durante un periodo limitado.

¿Cuáles serían los requisitos para la Trump Card?

Según el sitio promocionado por Donald Trump, la “Visa Dorada” requiere los siguientes requisitos:

Una cuota de 15 mil dólares, equivalentes a 272 mil pesos mexicanos.

El gobierno investigará los antecedentes del solicitante.

del solicitante. Una contribución de un millón de dólares, equivalentes a poco más de 18 millones de pesos mexicanos.

Aunque Donald Trump mencionó en su publicación que la “Visa Dorada” es un “camino a la ciudadanía”, el sitio solo asegura la “residencia en tiempo récord”. Por su parte, la “Trump Card” para empresas tiene los siguientes requisitos:

Una cuota de 15 mil dólares.

Investigación de antecedentes.

. Una contribución de 2 millones de dólares por cada empleado.

Según el sitio, las “Visas Doradas” otorgadas previamente a empleados pueden ser transferidas a nuevos empleados extranjeros por una cuota del 5% y con el pago correspondiente de 15 mil dólares.

