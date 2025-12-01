El gobierno de Estados Unidos anunció que los pasajeros que viajen sin Real ID o sin pasaporte en sus aeropuertos deberán pagar 45 dólares. La Real ID ha sido lanzada con el fin de reemplazar a las licencias de conducir estatales, que frecuentemente son usadas por pasajeros en vuelos domésticos.

La medida entrará en vigor en febrero del 2026.

El gobierno de Donald Trump creó la identificación Real ID para impedir la movilidad sin documentos verificados a nivel federal, lo que afecta a migrantes.

Pasajeros estadounidenses pagarán 45 dólares por viajar sin una Real ID

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció este lunes que los viajeros que pasen por los controles de seguridad en aeropuertos sin una Real ID o un pasaporte deberán pagar una tarifa de 45 dólares. La medida entrará en vigor a partir de febrero del 2026 en todos los aeropuertos de Estados Unidos.

Según la agencia, la medida tiene como objetivo garantizar que los pasajeros cuenten con documentos de identidad verificados a nivel federal. La TSA señala que el cobro, equivalente a 820 pesos mexicanos, cubrirá los costos administrativos y de verificación de identidad del pasajero.

Refuerzan uso de la Real ID en aeropuertos estadounidenses

En mayo del 2025 entró en vigor la Ley Real ID, que obliga a los pasajeros a portar esta identificación federal en aeropuertos de Estados Unidos. La aplicación de esta ley aprobada en 2005 fue pospuesta en varias ocasiones por gobiernos anteriores.

Cuando se aprobó, en el gobierno de George Bush, tenía la intención de reforzar la seguridad de los aeropuertos tras los ataques terroristas de septiembre de 2001.

Hasta ahora, los viajeros habían tenido permitido viajar dentro del país con identificaciones estatales, como son las licencias de conducir. La exigencia de la Real ID también pone en un predicamento a las personas migrantes, quienes habían podido viajar por años con licencias de conducir, que podían obtener sin colocarse en riesgo de ser deportados.

Con información de EFE