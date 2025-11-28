EUA Suspende Emisión de Visas a Viajeros con Pasaporte Afgano luego de Tiroteo en Washington

El Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió a partir de este viernes 28 de noviembre, con efectos inmediatos, la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos.

Vía la red social X, el Departamento de Estado explicó que esta medida es parte de las acciones que se están implementando para "proteger la seguridad nacional y la seguridad pública" de Estados Unidos.

Ello, luego del tiroteo ocurrido el pasado miércoles 26 de noviembre en Washington D.C., a escasas cuadras de la Casa Blanca, en el que un elemento de la Guardia Nacional perdió la vida y otro más resultó gravamente lesionado tras un intercambio de disparos con un refugiado originario de Afganistán identificado como Rahmanullah Lakanwal.

Trump Refuerza Seguridad en Washington con 500 Elementos de la GN y Anuncia Revisión Migratoria

Al respecto, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos "no tiene mayor prioridad que proteger a nuestra nación y a nuestro pueblo".

The United States has no higher priority than protecting our nation and our people. https://t.co/HuR1Lj7F9t — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 28, 2025

Sospechoso será acusado de asesinato en primer grado

El sospechoso del tiroteo en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional será acusado de asesinato en primer grado, adelantó este viernes la fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

"Sin duda habrá muchos más cargos, pero estamos elevando los delitos iniciales de agresión a asesinato en primer grado", declaró Pirro en una entrevista con la cadena Fox News.

La fiscal agregó que las autoridades siguen investigando el incidente y no entró en detalles sobre los posibles motivos que llevaron al presunto tirador, un ciudadano afgano de 29 años llamado Rahmanullah Lakanwal, a cometer el crimen.

¿Quiénes son las víctimas del tiroteo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló en la víspera que Sarah Beckstrom, de 20 años, uno de los agentes atacados, falleció.

La otra víctima, Andrew Wolfe, de 24, permanece en estado crítico, al igual que Lakanwal, quien fue reducido por agentes durante el tiroteo.

