Menores de 16 Años Dicen Adiós a Redes Sociales en Australia; Entra en Vigor Histórica Ley

Este miércoles 10 de diciembre de 2025 entró en vigor una histórica ley en Australia, la cual prohíbe a menores de 16 años de edad el acceso a varias redes sociales.

Ante ello, miles de adolescentes publicaron una oleada de mensajes de despedida previo a la aplicación de la legislación, una medida sin precedentes que fue calificada por el país como “uno de los mayores cambios sociales y culturales” de las décadas pasadas.

Hoy, la ministra de Comunicaciones australiana, Anika Wells, confirmó que más de 200 mil cuentas solo de TikTok fueron desactivadas desde la medianoche y anticipó "cientos de miles más" en los próximos días.

El Ejecutivo solicitará a las plataformas cifras oficiales cada mes para supervisar el cumplimiento de la norma.

Video: Australia Prohíbe Redes Sociales a Menores de 16 Años

¿Qué redes sociales fueron prohibidas para menores de edad?

La nueva legislación obliga a varias redes sociales a demostrar que han tomado "medidas razonables" para identificar y desactivar perfiles de usuarios por debajo de la edad permitida, entre ellas:

Facebook

Instagram

Threads

TikTok

YouTube

Snapchat

X

Reddit

Discord

Twitch

Kick

En tanto, aplicaciones centradas en mensajería, como WhatsApp o Messenger (de Facebook), quedan excluidas y se han convertido en refugio para muchos adolescentes.

Julie Inman-Grant, responsable del organismo de Seguridad Electrónica (eSafety), defendió que la restricción busca fomentar la alfabetización digital y proteger a los jóvenes de los riesgos asociados a la exposición temprana, como ciberacoso, contenidos violentos y manipulación algorítmica.

Noticia relacionada: Australia, Primer País que Prohíbe Redes Sociales a Menores de 16 Años.

Entrada en vigor de la ley es un paso "histórico"

Por su parte, el primer ministro, Anthony Albanese, calificó la entrada en vigor de la ley como un avance "histórico" y uno de los "mayores cambios sociales y culturales de las últimas décadas". Destacó que Australia se coloca así "a la vanguardia mundial" y que otros países ya observan el proceso para replicarlo.

Incluso subrayó que la reforma fue impulsada por familias afectadas por los efectos nocivos de las redes sociales, incluidos casos de suicidio luego de episodios de acoso en línea.

"Mi admiración es para los padres que convirtieron su tragedia en compromiso", afirmó.

Video: Ante Prohibición de Redes Sociales a Jóvenes en Australia, Adolescentes Dicen Que Serán Silenciados

Llamado a empresas tecnologías

El primer ministro australiano reconoció que la aplicación de la ley no será perfecta, pero pidió a las grandes tecnológicas asumir su "responsabilidad social".

Consideró además que la norma representa un avance significativo para devolver a las familias el control sobre la vida digital de los menores.

El organismo eSafety comenzó hoy ya a supervisar la implementación de la norma. Ante incumplimientos sistemáticos, las sanciones pueden alcanzar 49.5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses o 28 millones de euros).

Plataformas alternativas

Cabe señalar que la entrada en vigor de la prohibición provocó ya un repunte en la descarga de aplicaciones alternativas que, por ahora, escapan a la regulación.

Por ejemplo, Lemon8, desarrollada por la empresa matriz de TikTok y convertida en refugio temporal para menores que buscan esquivar el veto. Aunque sus responsables ya han anunciado que aplicarán también la restricción de edad.

Otras aplicaciones son Yope, una plataforma de mensajería privada; Coverstar, que se promociona como una opción segura para menores de 9 a 16 años con controles parentales reforzados.

Signal, BeReal, Tumblr y Yubo, esta última con sistemas de verificación de edad y separación entre comunidades de adultos y menores, son otras de las aplicaciones.

De acuerdo con las autoridades, la norma se extiende a todas las plataformas con funciones de red social, conocidas o emergentes, y el listado de plataformas obligadas a verificar la edad podría ampliarse.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb